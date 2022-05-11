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Bitlis'teki Nemrut Kalderası ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

11.05.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'teki Nemrut Kalderası ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde Türkiye'nin en büyük krater gölünün yer aldığı Nemrut Kalderası, havaların ısınmasıyla yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlamaya başladı.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Kalderası, havanın ısınması ve doğanın canlanmasıyla farklı bir güzelliğe büründü.

Nemrut Dağı ile Krater Gölü'nü görmek isteyen doğaseverler, kışın yoğun kar nedeniyle kapanan yolların açılmasının ardından bölgeye gelmeye başladı.

Uzun geçen kışın ardından kalderaya gelen ziyaretçiler, doğal güzelliklerinin yanı sıra bünyesindeki sıcak ve soğuk göller, buz mağarası, buhar bacası ve biyoçeşitliliğiyle öne çıkan bölgede doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı buldu.

Ziyaretçilerden Hatice Arslan, Almanya'da yaşadığını ve tatil için Türkiye'ye geldiklerini belirterek, "Yaklaşık bir hafta Mardin'de kaldık, birkaç gün de burada kalacağız. Şuan Nemrut'tayız, burayı çok sevdik. Hava soğuk olmasına rağmen harika bir yer. Herkesi burayı görmeye davet ediyorum."dedi.

Bitlis ve Tatvan'ı çok beğendiğini ifade eden Mehmet Emin Erkan ise "Burayı daha önce bilmiyordum ve arkadaşlarımın tavsiyesiyle geldim. Burası doğa harikası bir yer. Tekirdağ'daki tüm arkadaşlarıma buraların güzelliklerini anlatacağım. Bazı eksiklikler var. Umarım yetkililer kısa sürede bunlarla ilgilenir." diye konuştu.

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