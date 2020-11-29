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Bıyık pazarda korona virüs denetimi gerçekleştirdi

KOCAELİ HABERLERİ  | 29.11.2020 12:04 | Son Güncelleme

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hafta sonu korona virüs tedbirleri kapsamında semt pazarlarını ziyaret ederek alınan önlemleri denetledi.Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, korona virüs tedbirleri kapsamında Kazım Karabekir Mahallesi’nde kurulan Cumartesi Pazarı’nda alınan önlemleri denetledi, vatandaşlar ve pazar esnafıyla sohbet ederek kurallara uymalarını istedi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hafta sonu korona virüs tedbirleri kapsamında semt pazarlarını ziyaret ederek alınan önlemleri denetledi.
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, korona virüs tedbirleri kapsamında Kazım Karabekir Mahallesi’nde kurulan Cumartesi Pazarı’nda alınan önlemleri denetledi, vatandaşlar ve pazar esnafıyla sohbet ederek kurallara uymalarını istedi. Pazarı gezip vatandaşlarla sohbet eden, esnafa hayırlı işler dileyen Muzaffer Bıyık, maske kullanımını ve sosyal mesafeye uyulmasıyla ilgili uyarılarda bulundu. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, son günlerde salgında büyük bir artış olduğuna dikkat çekerek herkesi tedbirli olmaya davet etti.
Korona virüs salgınına karşı topyekun mücadele çağrısı yapan ve herkesten tedbirlere uymasını isteyen Bıyık, “Kritik bir süreçten geçiyoruz. Son dönemde salgında büyük bir artış yaşanıyor. Bizler önlemlerimizi almazsak yapılan, ortaya konan tüm çabalar boşa gidebilir. Darıca Belediyesi olarak pazar yerlerinin temizliği ve dezenfekte çalışmalarını yürütürken, pazar alanlarının giriş ve çıkış noktalarına hem ilçe sakinlerimizin hem de esnafımızın faydalanması açısından el dezenfekte noktaları oluşturduk. Bizler kurum olarak üzerimize düşen çalışmaları yerine getirirken, hemşerilerimizin de aynı duyarlılığı göstererek, alınan kurallara uymalarını bekliyoruz. Tedbirlere hep birlikte uyarsak başarılı oluruz. Devletimiz tüm kademeleriyle korona virüse karşı canla başla çalışıyor. Bize düşen de hep birlikte duyarlı olmak ve tedbirlere uymak. Vatandaşlarımız maske kullanımına ve sosyal mesafeye dikkat etmeli, hijyen konusunda duyarlı olmalı” dedi.

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