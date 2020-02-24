Bıyıkali Mahallesi içme suyu deposuna kavuştu

TESKİ tarafından yapımı tamamlanan 200 metreküplük Bıyıkali Mahallesi içme suyu deposunun açılışı gerçekleştirildi.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Süleymanpaşa ilçesi Bıyıkali Mahallesi 200 metreküplük İçme Suyu Deposu Açılış Törenine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, daire başkanları, mahalle muhtarı, mahalle sakinleri ve TESKİ ekipleri katıldı. Kurdelenin kesilmesi ile TESKİ tarafından yapılan Süleymanpaşa ilçesi Bıyıkali Mahallesi 200 metreküplük İçme Suyu Deposunun açılışı gerçekleştirilmiş oldu. Kurdelenin kesilmesinden sonra açılışın hayırlı olması için dualar okundu.

“Cazibeli sistem kullanılmıştır”

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak törende yaptığı açıklamada, “Bıyıkali Mahallemizin su depolama sorunu çözüme kavuşacaktır. Bu sayede yüksek kotlara kadar kesintisiz su hizmeti vereceğiz. Suyun mahalleye ulaştırılmasında cazibeli sistem kullanılmıştır. Böylece mahallenin kesintisiz su hizmeti alabilmesi için olası enerji kesintisi durumlarından etkilenmemesi sağlanmış ve aynı zamanda enerji tasarrufu sağlanmıştır. Tekirdağ genelinde de burada olduğu gibi halkımızın ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam edeceğiz. Başta TESKİ Genel Müdürümüz Dr. İbrahim İçöz olmak üzere, tüm ekibine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle yatırımımızın, mahallemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri yapılan hizmetlerden dolayı başta Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak olmak üzere, TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz’e ve emeği geçen tüm TESKİ çalışanlarına teşekkür etti.

