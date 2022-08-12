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"Biyonik kulak"la duyan çocuklar anne ve babalarını duygulandırdı

12.08.2022 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da doğuştan işitme kaybı olan ve koklear implant (biyonik kulak) ameliyatı olan 4 çocuk, kulaklarına takılan cihazlarla duymaya başladı - Anne Elif Özcan: - "Oğlum çok şükür duyuyor. İnşallah konuşmaya da başlayacak. Mutluluktan duygularımı ifade edemiyorum"

EMRE ILIKAN - Doğuştan ileri derecede işitme kaybı yaşayan ve Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde koklear implant "biyonik kulak" operasyonu yapılan 4 çocuğun sesi duymaya başladığı anlar, anne ve babalarını duygulandırdı.

Van'da yaşayan 4 yaşındaki Muhammed Fırat Kolcu, ailesi Şırnak'ta ikamet eden 2 yaşındaki Agit Aslan Özcan, Hakkari'de yaşayan 3 yaşındaki Aram Duyan ve 3 yaşındaki Hiranur Kol'a farklı tarihlerde yaptırdıkları testler sonucu ileri derecede işitme kaybı tanısı konuldu.

Uygulanan tedavilerden sonuç alamayan aileler, biyonik kulak tedavisi için Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) servisine getirildi.

Kontrollerin ardından, ameliyatla cihazın bir parçası iç kulaklarına, ses alıcısı ve mikrofondan oluşan dış parçası da kulak arkalarına yerleştirilen çocuklar, işitme testine tabi tutuldu.

- Çocuklar ağlayarak tepki verdi

Sesin iç kulaktan beyne iletilmesiyle duymaya başlayan çocuklar, sese ağlayarak tepki verdi. Biyonik kulakla çocuklarının duyduğunu gören anne ve babaları ise mutluluktan gözyaşlarını tutamadı.

Çocuklardan Aram Duyan'ın babası Halit Duyan, AA muhabirine, ameliyat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden geldiklerini söyledi.

Oğlunun iki yıl önce seslere tepki vermediğini fark ettiklerini anlatan Duyan, "Birçok hastaneye götürdük. Biyonik kulak tedavisi için İstanbul'a, Ankara'ya gittik. Fazla imkanım yoktu. Burada koklear implant ameliyatının yapıldığını öğrendik. Doktor Hakan Kara ile tanıştık. Ameliyatı yapıldı. Aram'ın duymasını, konuşmasını çok istiyorum. Çok heyecanlıyım. Bize bu imkanı tanıdıkları için teşekkür ederim. Allah onlardan razı olsun." dedi.

Agit Aslan Özcan'ın annesi Elif Özcan ise oğluna işitme kaybı teşhisi konulduğunda çok üzüldüğünü belirtti.

Evladının biyonik kulakla sese tepki vermeye başladığını dile getiren Özcan, "Oğlumun duyması için daha önce birçok yere başvurdum. Biyonik kulak ameliyatlarının Van'da yapıldığını duyunca buraya geldim. Doktor Hakan Kara ve ekibiyle tanıştık. Bizimle ilgilendiler. Oğlumun ameliyatı yapıldı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok sevinçliyiz. Oğlum çok şükür duyuyor. İnşallah konuşmaya da başlayacak. Mutluluktan duygularımı ifade edemiyorum." diye konuştu.

- "Mutlu anlara şahitlik ediyoruz"

Hastane Başhekimi Dr. Kamil Yavuzer de bölgede çok sayıda insana sağlık hizmeti verdiklerini söyledi.

Daha önce hizmet verilmeyen alanlarda da kendilerini geliştirdiklerini belirten Yavuzer, şunları kaydetti:

"KBB servisindeki hekimlerimizin yeni uygulamalarından biri de halk arasında biyonik kulak olarak bilinen koklear implant operasyonudur. Biyonik kulak tedavisi bir süreç. Ameliyat bu sürecin bir parçası. Ameliyat sonrası odyologlar eşliğinde gerekli terapileri alan hastalar hem işitmeye hem de konuşmaya başlıyor. Çocukların ilk sesleri duymalarına şahitlik ediyoruz. O an çok müthiş ve keyifli. İşitebilme, görebilme ve hissedebilme tarifi mümkün olmayan şeyler. Belirli ses frekanslarıyla işitebilir hale gelen çocukların yüzünü gördüğünüzde kalbinizde müthiş bir duygu vuku buluyor."

Ameliyatları gerçekleştiren KBB Uzmanı Operatör Dr. Hakan Kara ise koklear implant ameliyatının genelde işitme cihazlarından fayda görmeyen, her iki kulakta ileri veya çok ileri derecede işitme kaybı bulunan hastalar için uygun bir yöntem olduğunu belirtti.

Hastanelerinde 4 çocuğa başarıyla bu ameliyatı yaptıklarını ifade eden Kara, şöyle konuştu:

"Gerekli duyuruları yaptık. Hastalar bize başvurdu. Çok ileri derece işitme kaybı olan 4 çocuğun ameliyatını üç hafta önce yaptık. Durumları gayet iyi. Herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Cihazları takıldı. İlk defa sesleri duymaya başladılar. Seslere tepkileri ağlama ve korkma şeklinde oldu. Çocukların duyduğunu o şekilde anladık. Sesleri anlamaya çalışıyorlar. Bundan sonra alacakları özel eğitimlerle konuşmaya başlayacaklar. Takiplerini yapacağız. Tüm ekip arkadaşlarıma, odyologlarımıza teşekkür ediyorum. Çok mutlu olduk. Çocuklar ilk sesi duyduklarında yüzlerindeki ifade değişikliği, gülmeleri insanı duygulandırıyor. Motive oluyoruz."

İşitme cihazları firma yetkilisi Taha Polater de ileri derecede işitme kaybı olan hastaların sesleri duymalarına aracılık etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Diğer işitme cihazlarından fayda göremeyenler koklear implant ameliyatı oluyor. Yeni cihazları takılıyor, sesleri duymaya başlıyorlar, biz de mutlu oluyoruz. Cihazların toplam maliyeti yaklaşık 180 bin lira. Hastalardan bir ücret alınmadan tüm masrafları devlet tarafından karşılanıyor. Hasta odaklı bir hizmet veriliyor. Çocuklar bu cihazlar sayesinde duymaya ve konuşmaya başlıyor. Allah devletimizden razı olsun." ifadesini kullandı.

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