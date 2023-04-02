Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?'nin Bambi'si Eylül Tumbar güzelliğiyle büyüledi! Şu sıralar herkes onu konuşuyor

Eylül Tumbar, Netflix'te yayınlanan Türk yapımı dizi "Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?" dizisinde hayat verdiği Bambi ile çok sayıda kişinin beğenisini kazandı. Dikkatleri üzerine çeken Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? dizisinin oyuncuları arasından belki de en çok Eylül Tumbar'ın ismi konuşuluyor. Şu sıralar sosyal medyada ilgi gösterildiği görülen yapımın Bambi'si Eylül Tumbar'ın kişisel hayatı merak ediliyor.

Melisa Sözen'in çok beğenilen performansıyla da ilgi gören "Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?" dizisinin Bambi'si Eylül Tumbar kimdir, kaç yaşında? Eylül Tumbar hangi yapımlarda rol aldı?" gibi soruların yanıtı aranıyor. İşte Eylül Tumbar’ın hayatına ilişkin detaylar…

EYLÜL TUMBAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?'deki Bambi rolüyle son günlerde adından çok söz ettiren genç oyuncu Eylül Tumbar'ın birçok kişi tarafından gelecek vadettiği ifade edilmekte. Kişisel hayatı merak edilen Eylül Tumbar, edinilen bilgilere göre ise 21 yaşında. Bambi rolüyle şimdiden hafızalara kazınan Tumbar, İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşamakta. Eğitimini ise İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü’nde tamamladı.

Eylül Tumbar’ın ilk oyunculuk deneyimini adından söz ettirilmesini sağlayan “Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?” dizisiyle kazandığı söyleniyor. Edinilen bilgilere göre, Eylül Tumbar, cast direktörlüğü yapan başarılı isim Fatoş Koçak tarafından keşfedilmiş.

Eylül Tumbar'ın Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? dizisinde rol almasıyla ilgili dikkat çeken bir detay da mevcut.

İddiaya göre, Eylül Tumbar, Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? dizisi için 7-8 kez deneme çekimine katılım sağladı. Tumbar, bu deneme çekimlerinin sonucunda Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?'nin Bambi'si olma şansını elde etti.

Gelecek vadeden oyuncu, dizideki oyunculuğu ve güzelliğiyle izleyenleri mest etti.

BİZ KİMDEN KAÇIYORDUK ANNE? DİZİSİ HAKKINDA

Netflix’te ilgi gören Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? dizisi, Perihan Mağden tarafından kaleme alınan Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? isimli çok satan kitaptan uyarlandı. Kitap kadar, dizi de yayınlandığı günden bu yana birçok kişinin ilgisini çekmeyi başardı.

BİZ KİMDEN KAÇIYORDUK ANNE? DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Eylül Tumbar’ın Bambi rolünü canlandırdığı Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? dizisinin konusu ise şöyle;

Otellerde kalarak kaçak bir hayat süren gizemli bir anne ile genç kızı, karşılarına çıkan tehditlerle baş ederken geçmişlerinin üzerindeki sır perdesi yavaş yavaş aralanır.



