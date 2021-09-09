"Biz Zürihliler" fotoğraf sergisi CerModern'de açıldı

CerModern "Biz Zürihliler" sergisine ev sahipliği yapıyor.

Hub Salon'da açılan sergide, İsviçreli fotoğrafçı Nicolas Aebi'nin, Zürih'te yaşayan farklı milletlerden insanlara ait fotoğrafları yer alıyor.

Zürih halkının çeşitliliğini burada ikamet edenlerin kişisel hikayeleriyle aktaran sergi, 22 Eylül'e kadar gezilebilecek.



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