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"Biz Zürihliler" fotoğraf sergisi CerModern'de açıldı

09.09.2021 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Biz Zürihliler" fotoğraf sergisi CerModern'de açıldı

CerModern "Biz Zürihliler" sergisine ev sahipliği yapıyor.

Hub Salon'da açılan sergide, İsviçreli fotoğrafçı Nicolas Aebi'nin, Zürih'te yaşayan farklı milletlerden insanlara ait fotoğrafları yer alıyor.

Zürih halkının çeşitliliğini burada ikamet edenlerin kişisel hikayeleriyle aktaran sergi, 22 Eylül'e kadar gezilebilecek.

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