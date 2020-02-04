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“Bizim en büyük gücümüz, birlik ve beraberliğimizdir"

KAYSERİ HABERLERİ  | 04.02.2020 15:28 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AB finansmanı “Demokrasi için Medya, Medya için Demokrasi” projesi kapsamında ilimizde kurulan Kayseri Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Basın Evi’nin açılış töreninde, “Bizim en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimizdir” dedi. Törende Avrupa Birliği sürecinden bahseden Başkan Büyükkılıç, Türkiye’ye sadece Avrupa’dan bakılmaması gerektiğini belirtti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Elçi-Müsteşar Eleftheria Pertzinidou’nun da katılımıyla gerçekleştirilen Kayseri Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Basın Evi’nin açılış törenine katıldı. Açılışta yaptığı konuşmada Türkiye’ye sadece Strazburg ya da Brüksel’den bakmanın yetersizliğini dile getiren ve Türkiye’nin Türkiye’den görülmesi gerektiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, bu anlamda AB projelerini olumlu bulduğunu söyledi. Türkiye’ye önyargıdan uzak bir şekilde bakılması gerektiğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Ülkemiz zor bir coğrafya üzerinde bulunuyor. Hiçbir ülkenin terörle sınava tabi tutulmasını temenni ederiz. Maalesef ki ülkemiz yıllardır ismi ve şekli değişen terörle karşı karşıya. Ancak Türk Milletinin güçlü iradesi buna karşı koymayı bilmiştir. Bizim en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimiz” dedi.
Açılışta Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Elçi-Müsteşar Eleftheria Pertzinidou’ya kilim hediye edilmesi sırasında Başkan Memduh Büyükkılıç’ın kilimin kök boyadan yapıldığını ve Kayseri’nin önemli bir değeri olduğunu dile getirmesi üzerine Konuk Müsteşar, tüm güzellikler Kayseri’de toplanmış ifadesini kullandı.

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Kocasinan
Aslan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Çetin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Fatih Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Nilgün Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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