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Bizim Gençler Ritim Atölyesi ışık saçıyor

BURSA HABERLERİ  | 12.03.2020 09:46 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Kültür Şube Müdürlüğü ve Mina Otizmle Yaşam Derneği işbirliği ile gerçekleştirilen "Bizim Gençler Ritm Atölyesi", İncirli Kültür Merkezi’nde muhteşem bir başarıyla devam ediyor.Otizmli gençlerin ve çocukların el - kol - zihin koordinasyonunun güçlendirilmesi, müzikal yönlerinin geliştirilmesiyle sosyalleşerek gündelik hayata uyumlarının sağlanması, ritmik çalışmalarla motor hareketlerin hızlanmasını kolaylaştırmak ve aileleriyle birlikte özel bir faaliyette olmalarına imkan sağlamak adına hayata geçirilen projeye ilgi sürekli artıyor.Mina Otizmle Yaşam Derneği vasıtasıyla kentin dört bir yanından gelen birbirinden yetenekli gençler, çocuklar ve aileleri her pazartesi İncirli Kültür Merkezi’nde türkülere şarkılara ritim çalgılarıyla eşlik ederek mutlu bir gün geçiriyorlar.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Kültür Şube Müdürlüğü ve Mina Otizmle Yaşam Derneği işbirliği ile gerçekleştirilen "Bizim Gençler Ritm Atölyesi", İncirli Kültür Merkezi’nde muhteşem bir başarıyla devam ediyor.
Otizmli gençlerin ve çocukların el - kol - zihin koordinasyonunun güçlendirilmesi, müzikal yönlerinin geliştirilmesiyle sosyalleşerek gündelik hayata uyumlarının sağlanması, ritmik çalışmalarla motor hareketlerin hızlanmasını kolaylaştırmak ve aileleriyle birlikte özel bir faaliyette olmalarına imkan sağlamak adına hayata geçirilen projeye ilgi sürekli artıyor.
Mina Otizmle Yaşam Derneği vasıtasıyla kentin dört bir yanından gelen birbirinden yetenekli gençler, çocuklar ve aileleri her pazartesi İncirli Kültür Merkezi’nde türkülere şarkılara ritim çalgılarıyla eşlik ederek mutlu bir gün geçiriyorlar.

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