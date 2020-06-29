Boateng, eşi ile hafta sonu kaçamağı yaparken objektiflere yakalandı

İttifak Holding Konyaspor'u 3-0 yenen Beşiktaş'ta takıma 3 gün izin verilirken, takımın yıldız isimlerinden Kevin-Prince Boateng soluğu İtalya'da aldı.

Eşi Melissa Satta ve 6 yaşındaki oğlu Maddox ile İtalya'nın Sardunya Adası'na giden Boateng, verilen izni fırsat bilerek yat kiraladı ve denizle güneşin tadını çıkardı.

Boateng'in denize akrobatik şekilde dalması dikkatlerden kaçmazken, eşi Melissa Satta'nın bikinisi ve fiziği de bir hayli konuşuldu.

Melissa Satta'nın Sardunyalı olması nedeniyle adayı tercih eden Boateng ailesi, hafta sonunu Satta'nın ailesiyle birlikte geçirdi.

Kendilerini serin sulara bırakan ünlü çift bir ara denizde romantik anlar yaşadı.

Öte yandan Beşiktaş'ın yengesi bikinili paylaşımlarıyla 4 buçuk milyona yakın takipçisinin yüreğini hoplatıyor.

