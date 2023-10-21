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Bobby Charlton kimdir, kaç yaşındaydı? Manchester United efsanesi Sir Bobby Charlton neden öldü?

21.10.2023 18:57 | Son Güncelleme:
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Sir Bobby Charlton ile ilgili aramalar akşam saatlerinde hız kazandı. İngiliz futbolunun ve özellikle de Manchester United'ın efsane ismi olan Charlton hayatını kaybetti. Kullanıcılar 'Sir Bobby Charlton kimdir, neden öldü?' ekranını sorguluyor. Peki, Bobby Charlton kimdir, kaç yaşındaydı? Manchester United efsanesi Sir Bobby Charlton neden öldü?

Sir Bobby Charlton'ın ölüm haberi futbol camiasını yasa boğdu. İngiliz futbolunun efsane isimlerinden olan Sir Bobby Charlton için Manchester United'dan yapılan açıklamada, "Kelimeler hiçbir zaman yeterli olmayacak" ifadeleri kullanıldı. Dünyaca tanınan eski futbolcu 86 yaşında hayatını kaybetti. İşte Sir Bobby Charlton ile ilgili merak edilenler...

SIR BOBBY CHARLTON KİMDİR?

Sir Bobby Charlton, İngiliz futbolunun efsanevi oyuncularından biridir. Tam adıyla Sir Robert Charlton, 11 Ekim 1937'de İngiltere'nin Ashington şehrinde doğdu. Futbol kariyeri boyunca Manchester United ve İngiltere milli futbol takımı için büyük başarılara imza atmış bir futbolcudur.

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Bobby Charlton, 1953 yılında Manchester United altyapısına katıldı ve 1956'de profesyonel futbol kariyerine başladı. O dönemdeki Manchester United teknik direktörü Matt Busby yönetimindeki takımın önemli bir parçasıydı. Charlton, orta saha oyuncusu olarak oynuyordu ve olağanüstü şut yeteneği ile tanınıyordu.

Charlton, 1950'lerin sonlarından 1970'lere kadar Manchester United için oynadı ve kulüp tarihinde büyük başarılar elde etti. 1968 yılında takımıyla Avrupa Şampiyonlar Kupası'nı kazandılar ve bu başarı, o dönemdeki en büyük kulüp başarısıydı. Ayrıca Charlton, 3 lig şampiyonluğu ve birkaç kupayla da takımında önemli bir rol oynadı.

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İngiltere milli futbol takımında da başarılı bir kariyere sahip olan Bobby Charlton, 106 kez milli formayı giydi ve 49 gol kaydetti. 1966 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere milli takımıyla büyük bir başarı elde etti ve şampiyon oldular. Charlton, bu turnuvada 4 gol atarak takımının en önemli oyuncularından biri oldu.

Bobby Charlton, futbol kariyeri boyunca birçok ödül kazandı ve futbolun efsane isimlerinden biri olarak kabul edildi. 1994 yılında şövalye unvanını aldı ve "Sir" unvanıyla anılmaya başlandı.

SIR BOBBY CHARLTON NEDEN ÖLDÜ?

İngiliz futbolunun efsane ismi 86 yaşında hayatını kaybetti. Tecrübeli ismin ölüm nedeni ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Yaşlılık sebebiyle yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

SIR BOBBY CHARLTON'IN FUTBOL KARİYERİ

Charlton, Kırmızı Şeytanlar formasıyla toplamda 758 karşılaşmasa forma giymiş ve 249 kez gol sevinci yaşadı. Efsanevi isim 17 yıl formasını giydiği İngiliz devinde 3 lig şampiyonluğu, 3 FA Cup ve Avrupa kupası şampiyonluğu yaşadı.

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İngiltere'nin 1966'da kazandığı Dünya Kupası'nda kadroda yer alan ve şampiyonlukta önemli payı olan Charlton milli takımda ise 106 karşılaşmada sahaya çıkarken, 49 gol kaydetti.

Emekliliğe ayrılmasının ardından Charlton 39 yıl boyunca kulüpte direktör pozisyonunda görev almaya devam etti.

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