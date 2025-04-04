Böcek şeklindeydi: Güzel olduğu için aldı... 3 yaşındaki kız 3800 yıllık muska buldu!

İsrail’in Tel Azekah bölgesinde ailesiyle gezintiye çıkan 3 yaşındaki Ziv Nitzan, tesadüfen M.Ö. 1800 yılına tarihlenen bir antik muskayı keşfetti. Böcek şeklinde olan bu taş, Kenan bölgesine ait olup, Mısır ve Kenan arasındaki kültürel etkileşimi gözler önüne seriyor. Ziv’in kız kardeşi Omer Nitzan, taşı temizlerken üzerinde farklı bir şey fark ettiklerini ve hemen ailelerinin ilgisini çekerek, keşfettikleri bu bulguyu İsrail Eski Eserler Kurumu’na bildirdiklerini söyledi.

YENİ YAŞAMI SİMGELEYEN BİR SEMBOL

Tel Aviv Üniversitesi Arkeoloji Fakültesi Başkanı Oded Lipschits, bu buluntunun, Mısır ve Kenan arasındaki yakın bağları ve kültürel etkileri kanıtladığını belirtti. Mısırbilimci Dr. Daphna Ben-Tor ise, böcek figürlerinin Antik Mısır’da kutsal sayıldığını ve yeni yaşamı simgeleyen önemli semboller olarak kullanıldığını vurguladı. Ziv'in bulduğu muskalar, o dönemde mezarlarda ve kamu binalarında yaygın olarak kullanılan tipik bir örnek olarak kabul ediliyor.

Kaynak: Independent Türkçe