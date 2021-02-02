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Bodrum Belediyesi mobilya üretimiyle tasarruf sağlıyor

02.02.2021 17:29 | Son Güncelleme:
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Bodrum Belediyesi, ilçe genelindeki hizmet binalarında ve peyzaj düzenlemelerinde kullanılan mobilyaların üretimini kendi atölyelerinde gerçekleştiriyor.Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Marangozhane Atölyesi tarafından üretilen mobilyalar, belediye hizmet binaları ve peyzaj alanları dışında gelen talepler doğrultusunda eğitim kurumlarına da veriliyor.Bu kapsamda, 2020 yılı içerisinde eğitim kurumlarından gelen talepler doğrultusunda ofis masaları, sehpa, dilsiz uşak, portmanto, ahşap askılık, etejer, arşiv dolapları, kapı ve pencere yapımları, okul sıra ve masa tamiratları, pergole montajları, panolar ve çeşitli boyutlarda dolaplar üretilerek montajları yapıldı.

Bodrum Belediyesi, ilçe genelindeki hizmet binalarında ve peyzaj düzenlemelerinde kullanılan mobilyaların üretimini kendi atölyelerinde gerçekleştiriyor.
Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Marangozhane Atölyesi tarafından üretilen mobilyalar, belediye hizmet binaları ve peyzaj alanları dışında gelen talepler doğrultusunda eğitim kurumlarına da veriliyor.
Bu kapsamda, 2020 yılı içerisinde eğitim kurumlarından gelen talepler doğrultusunda ofis masaları, sehpa, dilsiz uşak, portmanto, ahşap askılık, etejer, arşiv dolapları, kapı ve pencere yapımları, okul sıra ve masa tamiratları, pergole montajları, panolar ve çeşitli boyutlarda dolaplar üretilerek montajları yapıldı. Peyzaj düzenlemelerinde kullanılması için de 148 adet bank ve 58 adet piknik masası imalatı gerçekleştirilerek Yarımadanın çeşitli yerlerine konulurken, belediye hizmet binalarında kullanılmak üzere tek tip 60 adet ofis masası ve etejer üretildi.
Belediye tarafından, muhtarlıklardan gelen taleplere istinaden dolap, pergole, kapı, pencere imalatı ve montajlarının yanı sıra Bodrum genelinde bulunan çocuk parklarındaki bankların tamiratı yapılarak ihtiyaç olan yerlere bank ve piknik masalarının montajları yapıldı.
Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın en düşük maliyet, en yüksek fayda sloganı ile 2021 yılı içinde vatandaşlardan gelen talepler de dikkate alınarak kamuya ait açık alanlarda kullanılmakta olan daha birçok ürünün de imalatı planlanmış olup, belirlenen bölgelerde vatandaşların kullanımına sunulacağı bildirildi.
Ayrıca, Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Atölyeler Şefliği’nin tek tip üretime gitmesi ile ürünlerin piyasa fiyatlarının altında maliyetle imal edilmesi, mali anlamda da ciddi tasarruflar sağlıyor.

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