Bodrum Belediyesi, salgına karşı psikolojik destek hattı kurdu

Korona virüse karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam eden Bodrum Belediyesi, salgın döneminden etkilenen vatandaşların zihinsel ve duygusal bütünlüğünü korumalarına yardımcı olmak amacıyla psikolojik danışmanlık hattı kurdu.

Bodrum Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında sosyal izolasyon yaşayan Bodrum halkının, pandemi konusundaki endişelerini gidermek, kaygı ve stres düzeyini dengelemek amacıyla “Psikolojik Danışmanlık Hattı”nı hizmete sundu. Hattın 6 Nisan 2020 Pazartesi gününden itibaren hizmet vermeye başlayacağını söyleyen Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Tüm dünyayı etkisi altına alan salgının sadece fiziksel değil, ruhsal sağlığa da etkileri olduğu biliniyor. Bodrum’da yaşayan vatandaşlarımız, bu dönemde Belediyemiz Kültür Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde görevli Psikolog arkadaşımızı arayarak destek alabilecek” dedi.

Sosyal izolasyon ve pandemi konusunda psikolojik danışmanlık hizmeti isteyen vatandaşlar, hafta içi 08.30-17.30 saatleri arasında Bodrum Belediyesi’nin 444 00 48 numaralı çağrı merkezini arayarak başvuruda bulunabilecekler.

Öte yandan, Bodrum Belediyesi Psikologu Feyza Öztürk’ün, Covid-19 pandemisi ile mücadele ettiğimiz bu günlerde, kaygı ve endişe düzeyimizi azaltmanın yollarını anlattığı ilk webinar’ı Bodrum Belediyesi’nin sosyal medya kanalında yayınlandı.

