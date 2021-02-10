Bodrum Belediyesi yerel sanatçıların yanında

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen meslek gruplarından olan müzisyenler, Bodrum Belediyesi’nin organizasyonu ile 14 Şubat Sevgililer Günü özel programında seyirci ile buluşacaklar. Salgın günlerinin başından bu yana farklı etkinliklerle yerel sanatçılara destek olan Bodrum Belediyesi, düzenlediği "Müziğin Sesi Açılsın" çalışması ile yerel sanatçılara destek olmayı sürdürüyor.

Tüm dünyayı bir anda etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ilk olarak kapatılan işletmelerin başında eğlence sektörü yer aldı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bu süreçte faaliyetleri durdurulan işletmelerde sahne alan müzisyenlere destek olmayı, zor günlerinde yanlarında olmanın önemini her platformda dile getirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda, Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonları ile "Çarşı’ya gidemiyorsak, Çarşı’nın müziği bize gelir" projesi ve "Yılbaşı Özel Eğlence" programlarında uzaktan da olsa seyircileri ile buluşan yerel müzisyenler şimdi de 14 Şubat Sevgililer Günü için bir araya geliyor.

87 grup 300 sanatçı evlerinize konuk olacak

İlçedeki müzisyenlere destek olmak için Başkan Ahmet Aras’ın da bizzat katıldığı 14 Şubat Sevgiler Günü’ne özel, "Müziğin Sesi Açılsın" sloganıyla bir çalışma başlatıldı. Proje kapsamında 87 grup, 300 sanatçıyla hazırlanan programın çekimleri sürüyor.

Heredot Kültür Merkezi’nde devam eden çekimlere, yerel sanatçı Ender Kasal ile birlikte katılan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, pandemi tedbirleri kapsamında kapanan işletmelerden dolayı sahne alamayan müzisyenlere bir nebze olsun destek olmak için 14 Şubat Sevgililer Günü programı hazırladıklarını belirterek şunları söyledi;

"Öncelikle tüm Bodrum aşıklarının 14 Şubat Sevgililer Günü’nü kutluyorum. Belediye olarak, yeni yılda yaptığımız gibi yine müziğin sesi açılsın diyerek emekçilerimize, müzisyenlerimize, Bodrum’un en önemli değerlerine, sanatçılarına, Sevgililer Günü için bir katkı yapmaya çalıştık. Bu gibi çalışmaları sürdüreceğiz. Umarız bu Sevgililer Günü, salgının da artık sonuna vesile olur. Hep birlikte bir dahaki Sevgililer Günümüzü sarılarak, kucaklaşarak kutlarız."

Başkan Aras konuşmasının ardından Ender Kasal’ın sazıyla eşlik ettiği Kerimoğlu ve Çökertme türkülerini seslendirdi. Çekimleri devam eden program, 14 Şubat Sevgililer Günü saat 14.00’de Bodrum Belediyesi sosyal medya hesapları ile Bodrum Kenttv ’den yayınlanacak. Üç bölüm halinde yayınlanacak olan bu özel programın diğer bölümleri ise aynı gün saat 18.00’de ve 22.00’de yine ekranlarda olacak.

Mandala ile keyifli dakikalar

Bodrum Belediyesi, düzenlediği program ile sadece yerel sanatçılara destek olmayı değil sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evlere kapanan vatandaşların da özel bir gün geçirmesini sağlamayı amaçlıyor. Bu kapsamda, Sevgililer Günü’ne özel bir diğer sürpriz ise mandala çizim programı olacak. Mandala sanatının Türkiye’deki öncülerinden Aslıhan Aksun 14 Şubat günü saat 17.00’da sizleri büyülü bir yolculuğa çıkaracak.

