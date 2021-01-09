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Bodrum sahili çocuklara kaldı

09.01.2021 20:02 | Son Güncelleme:
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Türkiye’de dün akşam saat 21.00 itibariyle 56 saat sürecek sokağa çıkma yasağıyla Bodrum hayalet şehre dönerken, optimist öğrencileri ise denize yelken açtı.

Türkiye’de dün akşam saat 21.00 itibariyle 56 saat sürecek sokağa çıkma yasağıyla Bodrum hayalet şehre dönerken, optimist öğrencileri ise denize yelken açtı. Sahil yelkenci çocuklara kaldı.
Dünyaca ünlü Bodrum sahilleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü. Covid-19 önlemleri kapsamında Pazartesi sabahı saat 05.00’te sona erecek sokağa çıkma yasağına Bodrum’da büyük ölçüde uyuyor. Çevre yolu haricinde ara sokaklar ve sahiller sessizliğe büründü. Yılın her mevsimi yoğun olan dünyaca ünlü Bodrum sahilleri tarihinin en sesiz günlerini yaşarken vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar riayet gösterdi.

Çocuklar spor yapmaya devam etti
Kısıtlama gününde spor yapan optimist öğrencileri denize açılarak yelken sporu yaptı. Minik öğrenciler rüzgara karşı mücadele etti. Onlarca minik sporcu denize açıldı. Yelken sporu yapan öğrenciler hem spor yaptı, hem de stres attı.

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