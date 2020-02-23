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Bodrum Şehir Tiyatrosu’nda atölye çalışmaları devan ediyor

MUĞLA HABERLERİ  | 23.02.2020 11:12 | Son Güncelleme

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yoğun talep üzerine üçüncü dönem tiyatro atölye çalışmalarına başlıyor.27 Mart Dünya Tiyatrolar Haftası’nda ikinci yaşını dolduracak olan Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 2018 yılı yaz sezonunda ilk tiyatro atölye çalışmalarına başlamıştı.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yoğun talep üzerine üçüncü dönem tiyatro atölye çalışmalarına başlıyor.
27 Mart Dünya Tiyatrolar Haftası’nda ikinci yaşını dolduracak olan Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 2018 yılı yaz sezonunda ilk tiyatro atölye çalışmalarına başlamıştı. 2020 yılı ocak/şubat döneminin ardından, gelen istekler doğrultusunda Mart/Nisan atölye çalışmalarının duyurusunu yaptı. Çalışmalar 02 Mart Pazartesi günü başlıyor.
Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Türk Tiyatrosu’nun duayeni Oktay Arayıcı’nın ölümsüz eseri ‘Seferi Ramazan Bey’in Nafile Dünyası’ adlı oyununu tekrar Bodrumlular ile buluşturuyor. 2019 kış sezonunda çok kısa bir süre sahnelenen oyun, 2020 yaz sezonunda turnelere gitmeden önce Bodrumlular ile 13 Mart Cuma Akşamı Saat: 20.00’de Herodot Kültür Merkezi’nde buluşuyor.
B.B.Ş.T. Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Akşen’in sahneye koyduğu oyunda; Tarık Papuççuoğlu, Erdal Cindoruk, Mihriban Er, Gülbin Yeşil, Oğulcan Çelik, Ziba Türk, Yerkan Kahraman, Cansın Yunt, Sertaç Aydın ve Barış Hayta rol alıyor.

2019 Ağustos ayında yaklaşık 3 bin 500 kişi ile Bodrum Antik Tiyatro’da prömiyerini yapan ve her keresinde kapalı gişe oynayan Batakhane Güzeli 27 Mart Cuma Akşamı Cuma Saat 20.00’de Herodot Kültür Merkezi’nde tekrarlanıyor. Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun ilk müzikal oyunu “Batakhane Güzeli”ni Erman Canatan yazdı. Tiyatronun ünlü oyuncusu Erdal Cindoruk’un yönettiği oyun, Yeşilçam Sineması’ndan esinlenerek izleyiciye “esas oğlan, esas kız ve kötü adam, aşk, intikam, kıskançlık ve entrika” dolu bir müzikal keyfi yaşatıyor.
Hüseyin Akşen, Tarık Papuççuoğlu, Erdal Cindoruk, Mihriban Er gibi ünlü isimlerin rol aldığı oyunda, esas kız Gülperi’yi genç yeteneklerden Cansın Yunt ve esas oğlanı Aksaraylı Halil’i Oğulcan Çelik canlandırıyor. Oyunda tiyatronun daimi kadrosu Yerkan Kahraman-Sertaç Aydın-Ziba Türk’ün yanı sıra, Zeynep Dündar-Ertuğrul Cön-Irmak Çağlar-Fazıl Çelikel ve Taha Aşıcı ve çocuk oyuncu Kumru Cindoruk da oyunları ve dansları ile yer alıyor.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun müzikal tadındaki “Harikalar Mutfağı” 08 ve 22 Mart Pazar Günü Saat: 14.00 de Nurol Kültür Merkezi’nde (Oasis AVM) izlenecek bu eğlenceli müzikli çocuk oyununda; hikayenin kahramanları olan aşçılar Gümüşkepçe ve Kırıkçatal’ı bir takım sorunların arasında izliyoruz. Sahibi olduğu Çocuk Evleri için en güzel yemekleri yapacak aşçıyı arayan Bayan Gülücük’ün gelişiyle işler karışıyor. Bilmiş fare Kazmadiş ile saf kedi Yorgunpençe’nin maceraları da tam bir çizgi film havasında sergileniyor.
Haluk Işık ve Ege Işık yazdığı TOBAV ödüllü Harikalar Mutfağı’nın yönetmeni Duygu Cindoruk. Oyuncular: Yerkan Kahraman, Oğulcan Çelik, Cansın Yunt, Ziba Türk Ateş, Sertaç Aydın, Taha Aşıcı ve Kumru Cindoruk. Müzik Deniz Doğançay, Kostümler Ditto Mama, Dekor ve Afiş tasarımını Kader Aktü

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