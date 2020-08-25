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Bodrum Zabıtası bir haftada 5 bin 500 maske dağıttı

MUĞLA HABERLERİ  | 25.08.2020 10:23 | Son Güncelleme

Bodrum’da koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan önlemleri sürekli denetleyen zabıta ekipleri, bir haftada vatandaşlara 5 bin 500 maske dağıttı.Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Yarımada genelinde gerçekleştirdikleri koronavirüs denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Bodrum’da koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan önlemleri sürekli denetleyen zabıta ekipleri, bir haftada vatandaşlara 5 bin 500 maske dağıttı.
Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Yarımada genelinde gerçekleştirdikleri koronavirüs denetimlerine aralıksız devam ediyor. Ekipler otel, restoran ve kafe gibi işletmelerde gerçekleştirdikleri denetimlerin dışında, kamuya açık alanlarda da vatandaşlara maske ve mesafe uyarısında bulunuyor. Geçtiğimiz hafta boyunca vatandaşlara yönelik uyarı faaliyetini sürdüren ekipler bu kapsamda cadde, sokak, meydan ve sahillerde maske takmayan vatandaşları uyararak 5 bin 500 maske dağıttı. Belediye Zabıta ekipleri Korona virüs denetim ve uygulamalarını ilçe genelinde aralıksız sürdürüyor.
"Gece gündüz sahadayız, denetliyoruz"
Bodrum’da Kovid-19 ile mücadelenin başarılı bir şekilde devam ettiğini kaydeden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Kentimiz şu an güvenli. Bu tablonun değişmemesi için Belediyemizin tüm birimleri, 7/24 sahada görev yapıyor. Sadece mekanlarda ve işletmelerde değil, sahillerde, pazaryerlerinde, sokaklarda ve kamusal tüm alanlarda zabıta ekiplerimiz tarafından maske ve sosyal mesafe denetimleri yapılıyor. Esnafımıza ve vatandaşımıza maske dağıtan ekiplerimiz, işyerlerini de gece gündüz denetleyip kontrol ediyor. Maske takmayan vatandaşlarımıza koruyucu maske veriliyor ve kuralına uygun bir şekilde maske kullanımı konusunda bilgilendirme yapılıyor” diye konuştu.
Denetimlerdeki amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu hatırlatan Başkan Aras, “Halkımızın kendini koruma bilincini artırmak için çalışıyoruz. Salgın riskinin tam anlamıyla ortadan kalkmadığını biliyoruz ve Bodrum’da yaşayan ve kentimize tatil amacıyla gelen her vatandaşımızın bu konuda dikkatini çekiyoruz. Bu konuda Bodrum’daki duyarlılığın yüksek olduğunu görüyoruz” dedi.
81 ilde Korona virüs tedbirleri denetimlerinin başladığını, Bodrum’da da Kaymakam öncülüğünde tüm kurumların katılımıyla denetimlerin düzenli olarak devam ettiğini hatırlatan Aras, “Bu denetimlerde görüyoruz ki ilçemizde maske kullanım oranı yüzde 90’ların üzerinde. Esnafımız da misafirlerimiz de hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ediyor. Zaman zaman bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeyen kişileri de ekiplerimiz uyarıyor” diye konuştu.

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