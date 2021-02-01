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Bodrum’a hortum uyarısı

01.02.2021 17:38 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Muğla’nın Bodrum ilçesi için şiddetli sağanak yağış, hortum ve dolu beklendiğini açıkladı.Son haftalarda Bodrum’da sık sık fırtına ve yağış uyarısı yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden bu kez Bodrum ve Milas için kuvvetli yağış uyarısı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Muğla’nın Bodrum ilçesi için şiddetli sağanak yağış, hortum ve dolu beklendiğini açıkladı.
Son haftalarda Bodrum’da sık sık fırtına ve yağış uyarısı yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden bu kez Bodrum ve Milas için kuvvetli yağış uyarısı geldi. Meteorolojiden yapılan uyarıda hortum ve dolu yağışı içinde dikkatli olunması gerektiği bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada “Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden sonra görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Muğla’nın Bodrum ve Milas ilçelerinde kuvvetli, zaman zaman çok kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara kar dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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