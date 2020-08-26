YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Bodrum’da 13 bin iş yeri denetlendi, 700 bin lira ceza kesildi, 12 işletme kapatıldı

Bodrum’da 13 bin iş yeri denetlendi, 700 bin lira ceza kesildi, 12 işletme kapatıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 26.08.2020 14:43 | Son Güncelleme

Muğla’nın Bodrum ilçesinde pandemi kurallarına uymayan 13 bin işyeri denetlenirken, kurallara uymayan işletmelere toplam 700 bin lira ceza kesildi, 12 işletme ise kapatıldı.İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda Bodrum’da yapılan denetimlerde salgın hastalıkla mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymayan 12 işletmenin faaliyetleri durduruldu.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde pandemi kurallarına uymayan 13 bin işyeri denetlenirken, kurallara uymayan işletmelere toplam 700 bin lira ceza kesildi, 12 işletme ise kapatıldı.
İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda Bodrum’da yapılan denetimlerde salgın hastalıkla mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymayan 12 işletmenin faaliyetleri durduruldu. 13 bin işletme denetlenirken, tedbirlere uymayan işletmelere para cezası kesildi. Toplam 700 bin lira para cezası kesilen işletmelerin, kurallara uymamaya devam ederse, Kaymakamlık tarafından mühürleneceği öğrenildi.
Bodrum Kaymakamlığından yapılan bilgilendirmeye göre;
Kovid-19 tedbirleri kapsamında Ağustos ayının başlarında, hijyen, mesafe ve maske kurallara uymadığı tespit edilen kafe adı altında yasakları delerek halen açılmalarına izin verilmeyen bar, gece kulübü ve diskotek gibi faaliyet gösteren 10 işletme kapatıldı. Yine salgın hastalıkla mücadele kapsamında, Gümbet Mahallesi’nde restoran-kafe ruhsatı ile çalışan ve Beach kulüp adı altında faaliyet gösteren iki işletmede yapılan denetimlerde hijyen, temizlik, maske ve fiziki mesafe gibi alınan tedbirlere defalarca uymadığı ve ruhsata aykırı olarak gece kulübü- bar gibi faaliyette bulunduğu tespit edilerek 4 gün süre ile kapatıldı
Bodrum’da salgınla mücadele kapsamında oluşturulan karma denetim ekibi, emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve zabıta ekipleriyle yaklaşık 13 bin iş yeri, alan, pazar, araç denetimi gerçekleştirildi. Bu denetimler sonucunda 700 bin TL’ ye yakın idari para cezası yazıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Simge Sağın havuz başında! Bikinili pozu olay yarattı Simge Sağın havuz başında! Bikinili pozu olay yarattı
Marmaris’te şoke eden görüntü!Marmaris’te şoke eden görüntü!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler

Muğla Namaz Vakitleri 26 Ağustos Çarşamba

İmsak
05:00
Sabah
06:25
Öğle
13:13
İkindi
16:54
Akşam
19:52
Yatsı
21:11

Muğla Nöbetçi Eczaneler26 Ağustos Çarşamba

Deniz Eczanesi
Merkez
Yamasan Eczanesi
Merkez
Bitez Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Gonca Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Gündoğan Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.