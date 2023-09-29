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Bodrum'da 25 düzensiz göçmen yakalandı, 26 göçmen kurtarıldı

29.09.2023 07:22 | Son Güncelleme:
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik botlardaki 25 düzensiz göçmen yakalandı, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 26 göçmen de kurtarıldı.

Bodrum'da 25 düzensiz göçmen yakalandı, 26 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından Bodrum açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekibi yönlendirildi.

Durdurulan lastik botta, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 26 düzensiz göçmen de karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bodrum'da 25 düzensiz göçmen yakalandı, 26 göçmen kurtarıldı

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum sahil güvenlik bot

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