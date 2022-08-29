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Bodrum'da 300'den fazla kişi aynı anda zeybek oynadı

29.08.2022 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toplu zeybek oyunu havadan da görüntülendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yüzlerce kişi, aynı anda zeybek oynadı.

Bodrum Belediyesi tarafından organize edilen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında, Turgutreis Atatürk Meydanı'nda toplu zeybek ve harmandalı oynandı.

Aralarında çocukların da olduğu vatandaşlar, üzerlerinde Türk bayrağını simgeleyen 30 Ağustos Zafer Bayramı yazılı kırmızı-beyaz kıyafetleriyle oyuna katıldı. Yüzlerce kişinin katıldığı toplu gösteride güzel görüntüler oluştu.

Kalabalığa, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da eşlik etti.

Toplu gösteri havadan drone ile de görüntülendi.

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