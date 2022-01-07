Bodrum'da deve güreşi festivali develerin kortej yürüyüşüyle başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen festival kapsamında develerle kortej yürüyüşü yapıldı.

Bodrum Deve Güreşi Festivali çerçevesinde eski otobüs terminalinde toplanan deve sahipleri, süsledikleri develeriyle davul zurna eşliğinde Cevat Şakir Caddesi'nden Belediye Meydanı'na yürüdü.

Develerin geçişi sırasında yerli ve yabancı turistler fotoğraf çekti, yürüyüşü izledi. Davul zurna eşliğinde bir süre meydanda kalan develer renkli görüntüler oluşturdu.

Kızılağaç Arena'da yarın yapılacak güreşlerde farklı illerden gelen 150 devenin yer alacağı öğrenildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz