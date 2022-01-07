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Bodrum'da deve güreşi festivali develerin kortej yürüyüşüyle başladı

07.01.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Davul zurna eşliğinde Bodrum sokaklarında gezdirilen develer renkli görüntüler oluşturdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen festival kapsamında develerle kortej yürüyüşü yapıldı.

Bodrum Deve Güreşi Festivali çerçevesinde eski otobüs terminalinde toplanan deve sahipleri, süsledikleri develeriyle davul zurna eşliğinde Cevat Şakir Caddesi'nden Belediye Meydanı'na yürüdü.

Develerin geçişi sırasında yerli ve yabancı turistler fotoğraf çekti, yürüyüşü izledi. Davul zurna eşliğinde bir süre meydanda kalan develer renkli görüntüler oluşturdu.

Kızılağaç Arena'da yarın yapılacak güreşlerde farklı illerden gelen 150 devenin yer alacağı öğrenildi.

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