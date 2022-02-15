Bodrum'da köpeklerin saldırısına uğrayan koyunlar telef oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, köpeklerin saldırıya uğrayan 50'ye yakın koyun telef oldu.

Yalıkavak Küdür mevkisinde bir çobana ait koyunlar, ilk belirlemelere göre, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Bölgeye giden Acar, koyun ve kuzularını telef olmuş vaziyette buldu.

Saldırı sırasında denize atlayan bazı koyunlar da Erdemil mevkisinde kıyıya vurdu. Yaralı kurtulan bazı koyunların ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek inceleme yaptı.

