Bodrum’da sel teyakkuzu: Ekipler bölge bölge görevlendirildi

Meteoroloji tarafından sel uyarısı yapılmasının ardından yaşanan sağanak yağış dolayısıyla bugün Bodrum Belediye ekipleri teyakkuza geçti. Dün aniden bastıran sağanak ağıştan sonra ise gece gündüz çalışan belediye ekipleri sele karşı tüm önlemleri aldı. Bu gece yaşanabilecek sağanak yağış uyarısı karşısında tüm ekipler bölge bölge görevlendirildi.

Bodrum Belediyesi’nin Fen İşleri, Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, dün itibariyle ilçede etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle sahada yoğun mesai harcadı. Yağış nedeniyle meydana gelebilecek taşkınlara anında müdahale edilirken, tıkanan mazgal ve dere yatakları nedeniyle biriken sular da ev ve işyerlerine girmeden hemen önce tahliye edildi. Bodrum Yarımadası genelinde yaşanan ani ve yoğun yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken işyeri ve evlerini su basmaması için belediye ekipleri seferber oldu.

Sabaha kadar nöbet tutacaklar

Dün Meteoroloji tarafından sağanak yağış uyarısı yapılmasıyla birlikte nöbet tutan belediye ekipleri bu gece sağanak yağış olma ihtimaline karşı Bodrum Belediyesi kırmızı alarma geçti. Tüm saha personeli gün boyu dere yataklarını temizledi. Gece yağış beklenen ilçede Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Zabıta ekipleri sabaha kadar nöbet tutacak. Bölge bölge strateji belirleyen Başkan Aras ise tüm çalışanların teyakkuzda olacağını açıkladı. Sel baskınlarına önlem alan Bodrum Belediye ekipleri nöbet tutmaya başladı.