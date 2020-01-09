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  4. Bodrum’da sokak hayvanlarına çip uygulaması

Bodrum’da sokak hayvanlarına çip uygulaması

MUĞLA HABERLERİ  | 09.01.2020 17:40 | Son Güncelleme

Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarını kimliklendirmeye başladı.

Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarını kimliklendirmeye başladı. Barınakta işlemi biten hayvanlar takılan çip sayesinde sisteme kayıt oluyor.
Hayvanların sağlığına ve yaşam hakkına saygı göstererek beslenmesinden bakımına kadar her alanda imkanlarını seferber eden Bodrum Belediyesi, çip yöntemi ile sokak hayvanlarını kayıt altına almaya başladı. Sokakta yaşayan canların daha iyi şartlarda muayenesi, bakımı ve acil müdahaleleri için kurulan Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü, çip uygulamasıyla sokak hayvanlarına uygulanan her türlü işlem ve hayvanların fiziksel özelliklerini sisteme kayıt ediyor.
Belediye Torba Geçici Hayvan Barınağında bakımı, tedavisi ve sahiplendirme işlemi tamamlanan kedi ve köpekler genellikle sırt bölgesinden deri altına yerleştirilen çip (Anımal ID) sonrasında birer kimlik numarasına sahip oluyor. Verilen bu kimlik numarası sayesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü veri tabanına kayıt olan canların dijital kaydı sağlanıyor.
Sisteme girilen kimlik numarası sonrasında, hayvanın sahipli ise sahibinin adı ve iletişim bilgileri, kısırlaştırılıp kısırlaştırılmadığı, yapılan muayene ve tahlil sonuçları ile aşı bilgilerine ulaşılabiliyor. İlk etapta 10 bin adet çip ile 10 adet çip okuma cihazı temin eden Veteriner İşleri Müdürlüğü, kısa zaman içinde Muğla Veteriner Odası ile gerçekleştireceği protokol sayesinde Yarımada genelindeki sahipli-sahipsiz bütün canların kimliklendirme işlemini gerçekleştirecek.

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