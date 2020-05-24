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Bodrum’da suç örgütüne operasyon; 4 gözaltı

MUĞLA HABERLERİ  | 24.05.2020 20:01 | Son Güncelleme

Bodrum’da, bir kişiyi ormanlık alana götürüp dövdükten sonra çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşan suç şebekesi üyesi 4 kişi gözaltına alındı.İddiaya göre “Tutkunlar Çetesi” olarak bilinen yapılanma üyesi 4 şahıs, R.E.

Bodrum’da, bir kişiyi ormanlık alana götürüp dövdükten sonra çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşan suç şebekesi üyesi 4 kişi gözaltına alındı.
İddiaya göre “Tutkunlar Çetesi” olarak bilinen yapılanma üyesi 4 şahıs, R.E. adlı bir genci emniyete bilgi verdiği gerekçesiyle ormanlık alana götürüp döverken görüntü çekti. Görüntüde R.E.’yi dövenler Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile kurumlarına da hakaret etti. Olayla ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada uyuşturucu madde kullanmak suçundan sabıka kaydı olduğu öğrenilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Muğla KOM Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 4 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda 2 gram bonzai, 1 gram metamfetamin, çok sayıda uyuşturucu hap, 2 gram kenevir tohumu ve 5 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. ’Suç işlemek aracıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak’, ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni alenen aşağılamak’, ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘Kasten yaralama’, ‘Hakaret’ suçlarından haklarında işlem başlatılan şüphelilerin, sorgu işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

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