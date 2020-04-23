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Bodrum’da vatandaşlar balkonlara sığmadı sokaklara taştı

MUĞLA HABERLERİ  | 23.04.2020 23:04 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin açılışının 100.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin açılışının 100. yılında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tüm yurtta olduğu gibi Bodrum’da da evinde bulunan vatandaşlar balkon ve pencerelere çıkarak İstiklal Marşı’nı okudu. Bazı mahalle aralarında ise vatandaşlar sokağa çıkarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutladı.
Dünyayı etkisi altına Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 4 gün süreyle geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan’ı kutlamak için vatandaşları saat 21.00’da balkonlara ve camlara İstiklal Marşını okumak için davet etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı üzerine Bodrum’daki vatandaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak için saat 21.00’da balkon ve camlara çıkarak İstiklal marşı okudu.
Sokak arasında kutlama
23 Nisan coşkusu birçok noktada da sokaklara taştı. Sokaklarını bayraklarla donatan vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Kutlamalara çocuklar da ellerinden bayraklarla katıldı. Coşkulu kutlamanın yapıldığı noktalardan biri de Konacık Şehit Barış Akay Caddesi Ekber Sokak idi. Sokağa dev bir Türk Bayrağı asılarak ses sistemi kuruldu. Sosyal mesafe kuralına dikkat ederek sokakta bir araya gelen mahalle sakinleri, kutlama sonrası yeniden evlerine girdi.
Mahalledeki kutlamayı organize eden Emrah Tuğbay, basın mensuplarına yaptığı açıklamada “Zor günlerden geçiyoruz. Bu sene evlerimize kapanma durumu yaşıyoruz. Çok önemli bir gün, 100. Yılımız. Bunu kutlamamız gerekiyordu. Zaten içimizde büyük bir sıkıntı var. Coşkuyla beraber böyle bir şey organize etmek istedik. Sosyal mesafeyi olabildiğince korumaya çalıştık. Mutluyuz. 100. Yıla ulaşmak çok güzel bir şey. İçinde çocuğu yaşatan herkesin 23 Nisan’ını kutlarım” ifadelerini kullandı.
Kutlamaya katılan Fatma Baranlıoğlu, “Gönül isterdi ki 100. Yılımızı daha farklı şekilde kutlayalım ama böyle kutladık” derken sağlık çalışanı Huriye Akyol ise “Bugün içimiz buruk. Elimizden geldiğince sosyal mesafeye koruyarak kutlamamızı yaptık.” diye konuştu.
Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Yağmur Ceylan da bayramı çocuklara armağan eden Mustafa Kemal Atatürk’e teşekkür ederek şöyle dedi: “Virüs salgını nedeniyle böyle kutlamak zorunda kaldık ama yine de hepimiz çok eğlendik. Buradan bu güzel bayramı hediye ettiği için Atatürk’e teşekkür ediyorum.”

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Atlas Eczanesi
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