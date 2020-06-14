YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Bodrum’da yat sektörüne 20 Milyon Euro yatırım

Bodrum’da yat sektörüne 20 Milyon Euro yatırım

MUĞLA HABERLERİ  | 14.06.2020 17:02 | Son Güncelleme

Bodrum’a 20 milyon Euro kazandıracak olan 2 adet lüks yatın yapımı törenle başladı.

Bodrum’a 20 milyon Euro kazandıracak olan 2 adet lüks yatın yapımı törenle başladı. Bodrum ekonomisinin can damarlarından biri olan yat imalat sektörüne haraket getirecek yatların ilk kaynağı törenle yapıldı.
Bodrum’a 20 milyon euro kazandıracak olan 2 lüks yatın ilk kaynağı atıldı. Ekonomiye 20 milyon Euro kazandıracak olan 2 lüks yatın kaynak törenini Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras yaptı. Tavşanburnu Tersane bölgesinde bulunan Oğuz Marin’de yapılacak olan yatlar yat ürünleri satan işletmeleride heyecanlandırdı. Bodrum ekonomisine önemli bir katkı sağlayacak olan 2 adet lüks teknenin kaynak töreni gerçekleştirildi. Teknelerin yapımına başlanıldığı hangarda düzenlenen kaynak törenine, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Ticaret Odası (BODTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç, Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Erol Erdoğan, sektörün önde gelen isimleri ve deniz tutkunları katıldı.
Tören öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Oğuz Marin sahibi Emre Oğuz şunları söyledi: "Pandemiden dolayı yaşanan sıkıntılarımız aşmak için Fransız bir müşterimiz ile anlaşarak 2 adet tekne yapımına başladık. Kısmet olursa ileride ortaklığa dönüşecek bu çalışmalarımız neticesinde her yıl bir tekneyi denize indirmeyi planlıyoruz. Bu girişim sayesinde ekonomimize önemli bir katkı sağlayacağınıza eminiz"
Oğuz ayrıca, 50,5 metrelik ’Oğuz Khan’ isimli teknenin dünyaca ünlü bir brooker şirketinde 14,5 milyon Euro’ya satışa çıktığını ve kar marjının çok yüksek olacağını belirterek, projenin ekonominin yanı sıra istihdama da katkısının önemli olduğunu ifade etti. ’Mıtıone’ isimli 34 metrelik diğer teknenin ise Fransız ortaklarıyla işleteceklerini sözlerine ekleyen Emre Oğuz, her iki tekneyi de önümüzdeki yaz başı denizle buluşturmak olduğunu belirtti.
Törende kısa bir konuşma yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçede artık genç ve dinamik bir nüfusun varlığından bahsederek, "Bodrum’un, iş dünyası, turizm sektörü olarak bu krizlerden çok çabuk çıkabileceğini düşünüyorum. Bodrum’u büyüklerimiz bir yere kadar getirdi ama şu anda işleri devralan çok genç ve dinamik bir kitle var. Gençlerimiz büyüklerinden aldığı mirası geliştirerek devam ettiriyorlar" dedi.
Başkan Ahmet Aras, tersaneler bölgesine sahip çıkacaklarını, bu bölgenin yollarını, altyapısını geliştirmek ve hatta helikopter pisti yapılması için çalışacaklarını sözlerine ekledi.
Konuşmaların ardından, protokol tarafından tekneye temsili kaynak yapıldı. Tekneler tamamlandığında 50.5 metrelik ’Oguz Khan’ 6 kabin, 34 metrelik ’Mıtıone’ ise 5 kabin ile deniz turizmine hizmet edecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHüzünlü bir aşk hikayesini bağrında saklayan milyonlarca yıllık mağara: Baredine MağarasıHüzünlü bir aşk hikayesini bağrında saklayan milyonlarca yıllık mağara: Baredine Mağarası
Marmaris’te şoke eden görüntü!Marmaris’te şoke eden görüntü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir’deki kazada bir kişi öldü

Balıkesir’deki kazada bir kişi öldü

Taziyeden dönen kişide korona virüs tespit edilince mahalle karantinaya alındı

Taziyeden dönen kişide korona virüs tespit edilince mahalle karantinaya alındı

Sağlık Müdürü Yemenici aşı uygulamalarında yapılan değişiklikleri anlattı

Sağlık Müdürü Yemenici aşı uygulamalarında yapılan değişiklikleri anlattı

Konya’da zehirli üçgen başlı yılan görüldü

Konya’da zehirli üçgen başlı yılan görüldü

Iraklı model Hikmat Kucher giyim mağazası ile tekstil işine giriyor

Iraklı model Hikmat Kucher giyim mağazası ile tekstil işine giriyor

Bağ evinde silah ele geçirildi

Bağ evinde silah ele geçirildi

Muğla Namaz Vakitleri 14 Haziran Pazar

İmsak
03:53
Sabah
05:39
Öğle
13:12
İkindi
17:03
Akşam
20:35
Yatsı
22:13

Muğla Nöbetçi Eczaneler14 Haziran Pazar

Gonca Eczanesi
Merkez
Mustafa Tezcan Eczanesi
Merkez
Durusu Eczanesi
Bodrum
Gündoğan Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
Tolga Eczanesi
Marmaris
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Bodrum'da "silahlı tehdit" iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı

Bodrum'da "silahlı tehdit" iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Yaralanan sürücünün yardımına mahalleli yetişti

Yaralanan sürücünün yardımına mahalleli yetişti

Kargo ile yapma rakı sevkiyatı KOM’a takıldı

Kargo ile yapma rakı sevkiyatı KOM’a takıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.