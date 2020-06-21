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Bodrum’da zincirlemeli trafik kazası; 3 yaralandı

MUĞLA HABERLERİ  | 21.06.2020 12:08 | Son Güncelleme

Bodrum’da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza, Hasan Reşat Öncü Caddesi üzerinde yaşandı.

Bodrum’da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Hasan Reşat Öncü Caddesi üzerinde yaşandı. Lise Kavşağı’ndan ilçe merkezine seyreden 4 araç, bir anlık dikkatsizlik sonucu birbirine girdi. Meydana gelen zincirleme kaza sonrası, yolda trafik akışı tamamen durdu. Kazada 3 kişi de hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası çok sayıda polis ekibi ile ambulanslar kaza mahalline geldi. 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslara alınan 3 yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin müdahalesi sonrası araçlar çekicilere alınarak yoldan kaldırıldı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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