YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Bodrumlu 3 hayırseverden, 3 okul protokolü

Bodrumlu 3 hayırseverden, 3 okul protokolü

13.01.2021 13:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrumlu hayırsever vatandaşlar Ali Engin Keçeli, Erkan Şahin ve Ögeday Akın tarafından yaptırılacak okulların protokolü Muğla Valiliğinde düzenlenen tören ile imzalar atıldı.Okul protokol törenine Vali Orhan Tavlı, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, hayırsever vatandaşlar ve yakınları katıldı.

Bodrumlu hayırsever vatandaşlar Ali Engin Keçeli, Erkan Şahin ve Ögeday Akın tarafından yaptırılacak okulların protokolü Muğla Valiliğinde düzenlenen tören ile imzalar atıldı.
Okul protokol törenine Vali Orhan Tavlı, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, hayırsever vatandaşlar ve yakınları katıldı. Bodrum Türkbükü Mahallesi 230 ada, 19 parselde kayıtlı arsası bulunan ve mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmaz üzerine hayırsever Ali Engin Keçeli tarafından 8 derslikli ilkokul binası yaptırılacak.
Bodrum Yeniköy, Karaova Mahallesi 189 ada, 22 parselde kayıtlı arsası bulunan ve mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmaz üzerine hayırsever Erkan Şahin tarafından 4 derslikli ilkokul, Ögeday Akın tarafından merhum babası Ömer Akın adına ise Umurca Mahallesinde 599 ada, 25 parselde kayıtlı arsası bulunan ve mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmaz üzerine, hayırsever 8 derslikli ilkokul binası yapılacak.
Vali Orhan Tavlı, okul protokol törenlerinde yaptığı konuşmada, hayırseverlerin katkısı ile Muğla’da çok güzel işler yapıldığını kaydederek “Yaptığınız bu yatırımlarla geride hoş bir seda bırakıyor, geleceği inşa ediyorsunuz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kimler koronavirüs aşısı olacak? Sıralama netleştiKimler koronavirüs aşısı olacak? Sıralama netleşti
Marmaris’te şoke eden görüntü!Marmaris’te şoke eden görüntü!
1/

Muğla Namaz Vakitleri 13 Ocak Çarşamba

İmsak
06:48
Sabah
08:13
Öğle
13:20
İkindi
15:56
Akşam
18:17
Yatsı
19:37

Muğla Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Çarşamba

Aktar Eczanesi
Merkez
Mine Eczanesi
Merkez
Beril Eczanesi
Bodrum
Burcu Eczanesi
Bodrum
Erdem Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Nalbantoğlu Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Petrescu sağlık kontrolünden geçti

Petrescu sağlık kontrolünden geçti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

SAÜ’nün 10 öğrencisi, TÜBİTAK’ın ‘STAR’ projesinde yer alacak

SAÜ’nün 10 öğrencisi, TÜBİTAK’ın ‘STAR’ projesinde yer alacak

Diğer Haberler

MUSKİ’den kuraklık uyarısı

MUSKİ’den kuraklık uyarısı

Turistik Ören mahallesine 81 milyon TL’lik altyapı

Turistik Ören mahallesine 81 milyon TL’lik altyapı

Bodrum’da 700 kilo tarihi geçmiş et ele geçirildi

Bodrum’da 700 kilo tarihi geçmiş et ele geçirildi

Aracını polislerin üzerine sürdü

Aracını polislerin üzerine sürdü

İlkokul müdürü tamir ettiği bilgisayarları öğrencilerin hizmetine sundu

İlkokul müdürü tamir ettiği bilgisayarları öğrencilerin hizmetine sundu

Ortaca Emniyeti uzaktan eğitim uygulamaları üzerinden öğrencilere trafik eğitimi verdi

Ortaca Emniyeti uzaktan eğitim uygulamaları üzerinden öğrencilere trafik eğitimi verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.