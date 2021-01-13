Bodrumlu 3 hayırseverden, 3 okul protokolü

Bodrumlu hayırsever vatandaşlar Ali Engin Keçeli, Erkan Şahin ve Ögeday Akın tarafından yaptırılacak okulların protokolü Muğla Valiliğinde düzenlenen tören ile imzalar atıldı.

Okul protokol törenine Vali Orhan Tavlı, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, hayırsever vatandaşlar ve yakınları katıldı. Bodrum Türkbükü Mahallesi 230 ada, 19 parselde kayıtlı arsası bulunan ve mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmaz üzerine hayırsever Ali Engin Keçeli tarafından 8 derslikli ilkokul binası yaptırılacak.

Bodrum Yeniköy, Karaova Mahallesi 189 ada, 22 parselde kayıtlı arsası bulunan ve mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmaz üzerine hayırsever Erkan Şahin tarafından 4 derslikli ilkokul, Ögeday Akın tarafından merhum babası Ömer Akın adına ise Umurca Mahallesinde 599 ada, 25 parselde kayıtlı arsası bulunan ve mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmaz üzerine, hayırsever 8 derslikli ilkokul binası yapılacak.

Vali Orhan Tavlı, okul protokol törenlerinde yaptığı konuşmada, hayırseverlerin katkısı ile Muğla’da çok güzel işler yapıldığını kaydederek “Yaptığınız bu yatırımlarla geride hoş bir seda bırakıyor, geleceği inşa ediyorsunuz” dedi.

