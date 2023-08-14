Bodrumlular Çağdaş Bodrum Spor için ayaklandı

Bu çerçevede, Bodrum ekibinin taraftarları sosyal medya üzerinden ‘Bodrum’un takımı evinde kalmalı’ çağrısı yaptı.

Kulüp iç saha maçlarını oynadığı 1250 koltuk kapasitesine sahip Bodrum Spor Salonu’nun kapasite artırımı için çalışmalara başlarken, konuyla ilgili Basketbol Federasyonu ile görüştüklerini belirten Çağdaş Bodrum Spor Başkanı Dağlarca Çağlar, "Basketbol Federasyonumuzun bize anlayış göstermesini bekliyoruz. İç saha maçlarını Muğla Menteşe’deki salonda oynamak durumunda kalacağız. Oysa biz Bodrum takımıyız ve Bodrum’da oynamak istiyoruz. Süper Lig takımları da bizi bu konuda destekliyor. Talebimize olumlu yanıt bekliyoruz" dedi.

Sosyal medya üzerinden ‘ Bodrum’un takımı evinde kalmalı’ çağrısı yapılırken, binlerce turuncu-lacivert sevdalısı taraftar iç saha maçlarının Bodrum’da oynanmasını isteyerek paylaşım yaptı. Türkiye Basketbol Federasyonu’nun önümüzdeki günlerde konuyla ilgili açıklaması yapması bekleniyor.

