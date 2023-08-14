YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Bodrumlular Çağdaş Bodrum Spor için ayaklandı

Bodrumlular Çağdaş Bodrum Spor için ayaklandı

14.08.2023 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Basketbol Süper Ligi’nin yeni ekiplerinden Çağdaş Bodrum Spor, yeni sezonda hem Türkiye’nin en büyüklerini Bodrum’da ağırlamak hem de Avrupa hedeflerine seyircisi önünde yürümek istiyor.

Bodrumlular Çağdaş Bodrum Spor için ayaklandı

Bu çerçevede, Bodrum ekibinin taraftarları sosyal medya üzerinden ‘Bodrum’un takımı evinde kalmalı’ çağrısı yaptı.

Kulüp iç saha maçlarını oynadığı 1250 koltuk kapasitesine sahip Bodrum Spor Salonu’nun kapasite artırımı için çalışmalara başlarken, konuyla ilgili Basketbol Federasyonu ile görüştüklerini belirten Çağdaş Bodrum Spor Başkanı Dağlarca Çağlar, "Basketbol Federasyonumuzun bize anlayış göstermesini bekliyoruz. İç saha maçlarını Muğla Menteşe’deki salonda oynamak durumunda kalacağız. Oysa biz Bodrum takımıyız ve Bodrum’da oynamak istiyoruz. Süper Lig takımları da bizi bu konuda destekliyor. Talebimize olumlu yanıt bekliyoruz" dedi.

Sosyal medya üzerinden ‘ Bodrum’un takımı evinde kalmalı’ çağrısı yapılırken, binlerce turuncu-lacivert sevdalısı taraftar iç saha maçlarının Bodrum’da oynanmasını isteyerek paylaşım yaptı. Türkiye Basketbol Federasyonu’nun önümüzdeki günlerde konuyla ilgili açıklaması yapması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Patrik Bartholomeos Sümela Manastırı’ndaki ayin için Trabzon’a geldiPatrik Bartholomeos Sümela Manastırı’ndaki ayin için Trabzon’a geldi
Tavşanlı’da 3 katlı evde yangınTavşanlı’da 3 katlı evde yangın
Attığı drift pahalıya patladı: 20 bin 342 lira cezai işlem uygulandıAttığı drift pahalıya patladı: 20 bin 342 lira cezai işlem uygulandı
Anahtar Kelimeler:
bodrumspor

Muğla Namaz Vakitleri 14 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:45
Sabah
06:15
Öğle
13:16
İkindi
17:02
Akşam
20:08
Yatsı
21:32

Muğla Nöbetçi Eczaneler14 Ağustos Pazartesi

Akçaalan eczanesi
Bodrum
Kibele eczanesi
Bodrum
Kivanç eczanesi
Bodrum
Çümen eczanesi
Fethiye
Cem eczanesi
Koycegiz
Nizamoglu eczanesi
Mentese
Yener eczanesi
Ula
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

Levi's, Merrell, Adidas... Ünlü moda markalarında %40'a varan indirim

Levi's, Merrell, Adidas... Ünlü moda markalarında %40'a varan indirim

Milyonlarca lira değerinde! Cinsel organından çıktı

Milyonlarca lira değerinde! Cinsel organından çıktı

Köpeğine cinsel istismarda bulunan kadının görüntülerini ifşa etti

Köpeğine cinsel istismarda bulunan kadının görüntülerini ifşa etti

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.