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Bodur zeytin umut oldu

MANİSA HABERLERİ  | 05.10.2020 14:44 | Son Güncelleme

Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Çanakçı Mahallesi yaşayan üretici Veysel Ağa (59), Kır Mevkindeki üzüm bağının kenarında bulunan 500 metrekarelik alana sıfır asit oranına sahip İspanyol Arbeguina tipi bodur zeytin dikimi yaptı.Veysel Ağa, üzüm bağının kenarındaki 500 metrekarelik alana değerlendirmek için neler yapabileceğini araştırırken Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden emekli olan Ziraat Teknikeri arkadaşına danıştı.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Çanakçı Mahallesi yaşayan üretici Veysel Ağa (59), Kır Mevkindeki üzüm bağının kenarında bulunan 500 metrekarelik alana sıfır asit oranına sahip İspanyol Arbeguina tipi bodur zeytin dikimi yaptı.
Veysel Ağa, üzüm bağının kenarındaki 500 metrekarelik alana değerlendirmek için neler yapabileceğini araştırırken Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden emekli olan Ziraat Teknikeri arkadaşına danıştı. Birliktelikte 500 metrekare alana 210 adet İspanyol Arbeguine tipi bodur zeytin dikimi için karar verdiklerini anlatan Ağa, iki yıl öncesi düşündüklerini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Ağa, "Verimi yüksek olan bodur zeytin fidanlarından 210 adet satın aldım. Üzüm bağımın kenarındaki boşluğu doldurdum. Şimdi verim vermeye başladı. Ayrıca evimin bahçesine de üç adet ağaç kavunu ile bir adet yediveren limon diktim. Çok memnunum." dedi. Çalışmalarını da emekli Ziraatçı Muzaffer Özkan destek verdiğini belirtti.

"Sıfır asit"
Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden Emekli Ziraat Teknikeri Muzaffer Özkan, zeytinlerde budamanın çok önemli olduğunu belirterek, "İspanyol Arbeguina tipi bodur zeytin dikimi yapan çitçi arkadaşıma her konuda yardımcı oldum. Zeytin fidanları ikinci yılda verim vermeye başladı. Bodur zeytinleri boyu fazla yüksek olmaz. Sıfır asit virjin yağ vermektedir. Bu tür zeytin sadece yağ için değerlenmektedir. Toplaması kolay olmaktadır. Bir bodur ağaç yılda ortalama 21 kilogram zeytin verimi yapmakta. 20 kilogram zeytinden 4 kilogram yağ çıkmaktadır. Sıfır asit zeytinyağı vermektedir." dedi.

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