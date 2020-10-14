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Boğalarına dostluk maçı yaptırdılar

ERZURUM HABERLERİ  | 14.10.2020 09:24 | Son Güncelleme

Erzurum’un Uzundere ilçesinde iki arkadaş boğalarına dostluk maçı yaptırdı.Erzurum’un Uzundere ilçesinde iki arkadaş pandemiden dolayı iptal edilen boğa güreşleri nedeni ile boğalarını idman yaptırmak için dostluk maçı düzenledi.

Erzurum’un Uzundere ilçesinde iki arkadaş boğalarına dostluk maçı yaptırdı.
Erzurum’un Uzundere ilçesinde iki arkadaş pandemiden dolayı iptal edilen boğa güreşleri nedeni ile boğalarını idman yaptırmak için dostluk maçı düzenledi. Uzundere Cevizli Mahallesi sakinlerinden Hilmi Göksü ile merkez mahallesi sakinlerinden Serdar Çınar boğalarına antrenman yaptırmak için dostluk maçı yaptırdı.
Hilmi Göksü, “Arkadaşım Serdar Çınar’ın boğası ile dostluk maçı yaptırdık. Benim paşa isimli boğam galip geldi. Hem boğalarımıza antrenman yaptırdık hamlıktan çıksın diye dostluk maçı düzenledik” dedi.
Serdar Çınar ise, “Benim boğam yenildi üzülmedim. İlk defa güreş tuttu, boğam önemli değil sonuçta dostluk maçı yaptırdık. Arkadaşımın boğasıda benim sayılır” diye konuştu.
Boğa güreşi sonrası boğaların sakinleştirmek ise hayli zor oldu.

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