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Boğaziçi Bulvarı hizmete açılıyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 19.05.2020 15:36 | Son Güncelleme

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İnönü Caddesine alternatif olan Boğaziçi Bulvarı’nı Çarşamba gününden itibaren vatandaşın hizmetine açacaklarının müjdesini verdi.Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep trafiğini rahatlatacak olan ve İnönü caddesine alternatif olarak yapılan 40 metre genişliğindeki yol çalışmasını inceleyerek, bilgi aldı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İnönü Caddesine alternatif olan Boğaziçi Bulvarı’nı Çarşamba gününden itibaren vatandaşın hizmetine açacaklarının müjdesini verdi.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep trafiğini rahatlatacak olan ve İnönü caddesine alternatif olarak yapılan 40 metre genişliğindeki yol çalışmasını inceleyerek, bilgi aldı. Yol çalışmasının her aşamasını takip eden Mehmet Tahmazoğlu, ‘Büyük emekler verilen Boğaziçi Bulvarı Gazianteplilere ve Şahinbeylilere hayırlı olsun” diyerek müjdeyi verdi.
“Hayalimizi gerçekleştirdik”
Mehmet Tahmazoğlu, şehrin trafik yükünü hafifletecek olan Boğaziçi Bulvarının gece gündüz yapılan çalışmanın ardından tamamlandığını belirterek, “Hoşgör Meydanını İnönü Caddesine bağlayan, hayalimiz olan ve yıllardır mücadelesini verdiğimiz yolun asfalt çalışması büyük oranda tamamlandı. Hoşgör Meydanı ile Özdemirbey Caddesi asfalt olarak birleşti. Şimdi ise dönüş yolunun kalan kısmı Türkmenler Caddesine kadar olan yer de bugün itibari ile tamamlanmış olacak. Böylelikle Hoşgör Meydanı ile Özdemirbey Caddesi arası Boğaziçi Bulvarımızı üç gidiş, üç geliş olmak üzere bağlantıları ile birlikte vatandaşlarımızın hizmetine Çarşamba gününden itibaren açmış olacağız. Yeni bulvarımızın Gaziantep’imize ve Şahinbey’imize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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