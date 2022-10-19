Boğazına yiyecek kaçan sürücü akaryakıt istasyonunda Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde boğazına yiyecek kaçan sürücü, akaryakıt istasyonu çalışanının uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Mustafakemalpaşa Belediyesine ait tesise gelen Osman Yılmaz, incir yerken nefes alamayınca aracından inip koşarak yanlarına geldiği çalışanlardan yardım istedi.

İlk yardım bilgisine sahip bir istasyon görevlisi, Heimlich manevrası ile Yılmaz'ın boğazına kaçan cismi çıkarttı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Yılmaz, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Benzinliğin güvenlik kamerası kayıtlarında, sürücünün aracından inip koşması, çalışanın Heimlich manevrası uygulaması ve ambulansın gelişi görülüyor.



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