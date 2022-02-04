YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Boks Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz görevine başladı

Boks Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz görevine başladı

04.02.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boks Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz görevine başladı

Türkiye Boks Federasyonu Genel Sekreterliğine atanan Tahir Yılmaz, görevine başladı.

Federasyondan yapılan açıklamada Boks Federasyonu Genel Sekterliğine atanan Tahir Yılmaz'ın Federasyon Başkanı Eyüp Gözgeç ve federasyon personeliyle bir araya geldiği belirtildi.

Grekoromen stilde milli mayoyu giyen, milli takım antrenörlüğü de yapan Tahir Yılmaz, Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreterliği görevinde de bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'de kanser taraması yaptıranların sayısı Kovid-19 salgını nedeniyle düştüTürkiye'de kanser taraması yaptıranların sayısı Kovid-19 salgını nedeniyle düştü
Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen babanın cenazesi defnedildiOğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen babanın cenazesi defnedildi
Hatayspor yeni transferleriyle çıkış yakalamak istiyorHatayspor yeni transferleriyle çıkış yakalamak istiyor

Ankara Namaz Vakitleri 4 Şubat Cuma

İmsak
06:22
Sabah
07:47
Öğle
13:07
İkindi
15:52
Akşam
18:17
Yatsı
19:38
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Elektrik faturasını gösterince...

Elektrik faturasını gösterince...

Mağazanın ortasında gelinlik giyip...

Mağazanın ortasında gelinlik giyip...

Tüm dünyanın kutladığı güne isyan etti! “Yasaklanmalı...”

Tüm dünyanın kutladığı güne isyan etti! “Yasaklanmalı...”

Camii çıkışı yürümekte zorlandı! Küs olduğu isim yalnız bırakmadı

Camii çıkışı yürümekte zorlandı! Küs olduğu isim yalnız bırakmadı

"Korona kanserden ölümleri artıracak"

"Korona kanserden ölümleri artıracak"

Kıyafeti fazla seksi bulundu! Vatikan’dan kovuldu

Kıyafeti fazla seksi bulundu! Vatikan’dan kovuldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.