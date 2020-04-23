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Bölge Başkanı Taşlı çocuk bayramını kutladı

DÜZCE HABERLERİ  | 23.04.2020 10:37 | Son Güncelleme

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Bölge Başkanı Taşlı çocuk bayramını kutladı

5. Bölge Birliği Ve Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.
“Yarının teminatı olan çocuklarımıza yarının gözüyle bakalım ki yarınlarımız aydınlık olsun” diyen Bölge Birlik Başkanı Ertan Taşlı, “Türkiye Büyük Millet Meclisi`nin açılışının 100. yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir gururla kutluyoruz. TBMM’nin kuruluşu ve milli egemenliğin millet iradesine bırakıldığı 23 Nisan 1920, istiklal mücadelemizin zaferle sonuçlanmasına ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolda şanlı tarihimizin önemli dönüm noktalarından birini oluşturmakta. Bağımsızlığımızı tüm dünyaya ilan ettiğimiz ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temellerinin atıldığı bugün, 23 Nisan 1929’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından, geleceğimizin yegane teminatı çocuklarımıza ve tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan edilmiştir. Türkiye Devleti’nin yapısının ruhu, milli egemenliktir. Milletin kayıtsız şartsız egemenliğidir. 23 Nisan demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin en bariz göstergesidir. Bu duygularla siz çocuklarımıza armağan edilen ve mili iradenin her şeyin önünde olduğunun ifade edildiği bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi, minnet ve şükranla anıyor, dünyanın bütün çocuklarına barış ve mutluluk getirmesi temennisiyle çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyorum” ifadelerini kullandı.

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Düzce Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:23
Sabah
05:57
Öğle
12:59
İkindi
16:46
Akşam
19:50
Yatsı
21:18

Düzce Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Gün Eczanesi
Merkez
Kent Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Ahsen Eczanesi
Merkezkonuralp
Karadeniz Eczanesi
Akcakoca
Serkan Eczanesi
Cumayeri
Ergin Yavuz Eczanesi
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