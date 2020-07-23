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Bölge Müdürü Keskin: "Ormanlarımızı gençleştirmek için çalışıyoruz"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 23.07.2020 12:50 | Son Güncelleme

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, orman varlığının sürekliliğini sağlamak maksadıyla gençleştirme çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü Ketenova Orman İşletme Şefliği tabi tensil sahasında çalışmaların devam ettiğini belirten Bölge Müdürü Hasan Keskin, tohumlama kesimleri bitirilen 12,5 Hektar sahada incelemelerde bulundu ve yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, orman varlığının sürekliliğini sağlamak maksadıyla gençleştirme çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.
Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü Ketenova Orman İşletme Şefliği tabi tensil sahasında çalışmaların devam ettiğini belirten Bölge Müdürü Hasan Keskin, tohumlama kesimleri bitirilen 12,5 Hektar sahada incelemelerde bulundu ve yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. Sarıçam - karaçam karışık meşçeresine sahip, toprak işleme ve arazi hazırlığı devam eden sahada daha sonra tohum takviyesi yapılarak, gençlik elde edilecek.
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce gençleştirme çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Keskin,” “Orman varlığının sürekliliğini sağlamak maksadıyla gençleştirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2020 yılı programlarımız dahilinde çalışmalarımız devam ediyor. Ormanlarımızın bakımlarını yaparak gelecekte sağlıklı ve kaliteli ormanlar oluşturmak için çalışıyor, ormanlarımızın geleceğini güvence altına almak için tüm personel olarak büyük emek veriyoruz. Bizim için en önemlisi toprağa düşecek yeni fidanlar ve yarınlara taşımayı hedeflediğimiz sağlıklı ormanlar” şeklinde konuştu.
Bölge Müdürü Hasan Keskin’e tensil sahası incelemelerinde Silvikültür Şube Müdürü İlhan Mert, Kütahya Orman İşletme Müdürü Ali Rıza Erdem, İşletme Müdür Yardımcısı Murat Kavalcı, Gümüşdağı Orman İşletme Şefi İsmet Çelik eşlik etti. İncelemeler sırasında 2020 yılı programında yer alan gençleştirme sahaları ve yapılacak bakım çalışmaları ile ilgili de değerlendirmeler yapıldı.

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