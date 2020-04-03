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Bölge Müdürü Keskin, üretim sahaları ve depolarda incelemelerde bulundu

KÜTAHYA HABERLERİ  | 03.04.2020 13:30 | Son Güncelleme

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Simav İşletme Müdürlüğü ziyaretinde yeni göreve başlayan Orman Mühendisleri ile görüştü ve daha sonra üretim sahalarında incelemelerde bulundu.Orman Mühendisleri ile yaptığı toplantıda kendilerine yeni görevlerinde başarılar dileyen Bölge Müdürü Hasan Keskin; “ Ormancılığımıza yapacağınız tüm çalışmalar ve katkılar için şimdiden sizlere teşekkür ediyorum.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Simav İşletme Müdürlüğü ziyaretinde yeni göreve başlayan Orman Mühendisleri ile görüştü ve daha sonra üretim sahalarında incelemelerde bulundu.
Orman Mühendisleri ile yaptığı toplantıda kendilerine yeni görevlerinde başarılar dileyen Bölge Müdürü Hasan Keskin; “ Ormancılığımıza yapacağınız tüm çalışmalar ve katkılar için şimdiden sizlere teşekkür ediyorum. Uzun yıllar vatanımıza, milletimize, ormanlarımıza büyük bir özveri ve fedakarlıkla hizmetlerde bulunacaksınız. Bizim işimiz dağda bayırda. Geleceğe ormanlarımızı en iyi şekilde aktarmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu bağlamda çalışma hayatınız hep başarılarla dolu olsun. Görevinizin hepinize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.
Toplantının ardından Simav Orman İşletme Müdürlüğü Korucuk Orman İşletme Şefliği 53-54-83-84 No’ lu Endüstriyel Plantasyon bölmelerindeki üretim faaliyetleri incelendi. Programların zamanında gerçekleştirilmesi için tüm tedbirlerin bir an önce alınması ve uygulamaya geçilmesi talimatını veren Müdür Keskin; Daha sonra Kiçir Orman İşletme Şefliği üretim bölmesi ve orman deposundaki çalışmaları yerinde inceledi.
Keskin, ormanların ana ürünü olan odun hammaddesinin satışa hazır hale gelene kadar olan sürede yapılan tüm çalışmaların özenle gerçekleştirilmesini ve malların saklandığı ve korunduğu yer olan depolardaki ürünlerin kalite, boy ve çap sınıflarına ayrılarak en iyi şekilde düzenlenmesi gerektiğini söyleyerek, yapılan tüm çalışmalar için tüm emeği geçenlere teşekkür etti.
Arazi incelemesinde Bölge Müdürü Hasan Keskin’e; Simav Orman İşletme Müdürü Osman Aksoy, Korucuk Orman İşletme Şefi İsmail Aydoğan, Kiçir Orman İşletme Şefi Mehmet Çetin, yeni göreve başlayan Orman Mühendisleri eşlik etti.

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