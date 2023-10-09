YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın CHP'den ihraç kararına karşı açtığı dava reddedildi

Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın CHP'den ihraç kararına karşı açtığı dava reddedildi

09.10.2023 11:26 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Yüksek Disiplin Kurulunun (YDK) partiden ihraç kararı verdiği Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın açtığı karşı dava, Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesince reddedildi.

Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya Özcan ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan davacı Özcan, 22 Haziran'da tedbirli olarak Disiplin Kuruluna sevk edildiğini, gerekçe olarak da sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarının gösterildiğini belirtti. Tedbire 3 gün içinde itiraz ettiğini bildiren Özcan, itirazında hangi paylaşımları ve açıklamalarından dolayı disipline sevk edildiğinin açıklanmasını istediğini söyledi.

Tedbir talebinin reddedildiğini dile getiren Özcan, YDK'nin 20 Temmuz'daki toplantısına sağlık sebepleri dolayısıyla katılamadığını, toplantının da ertelendiğini anlattı.

Hakkındaki suçlamaları kuruldan öğrenmek istediğini belirten Özcan, somut suçlamaların kendisine 24 Temmuz'da bildirildiğini, sonrasında da 26 Temmuz'da YDK'de ihraç kararı verildiğini aktardı.

"KARAR 33. GÜNDE TEBLİĞ OLDU"

Savunmasını yapamadan hakkında karar verildiğini öne süren Özcan, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla davalı tarafından ilk usulü hata, benim savunmamı süresinde sunamamam kapsamındadır. Verilen kararın bana 33. günde tebliğ olması nedeniyle Siyasi Partiler Kanunu'nda yer alan, kararın 30 gün içinde tebliğ edileceğine dair hüküm ihlal edilmiştir. Parti tüzüğümüzde yer alan kararların nereye tebliğ edileceğine dair hüküm de parti kütüğüne kayıtlı olduğu adrese yapılacağı amirdir. Benim üyeliğim ev adresimdir. Fakat hakkımdaki karar belediyeye, orada bulunan bir çalışana tebliğ edilmiştir. Bu yönüyle de verilen karar usulüne uygun tebliğ edilmemiştir."

Özcan, "Ayrıca karara bakıldığında benim disipline sevk edildiğim tarihten sonra yaptığım paylaşımlar da, hakkımda verilen karara gerekçe yapılmıştır. Bu yönüyle de karar hukuka aykırıdır. Tüm bu nedenlerle davanın kabulüne karar verilerek, hakkımda tesis edilen kararın iptalini talep ederim." ifadelerini kullandı.

Tanju Özcan'ın avukatı da açtıkları davanın kabulünü ve kararın iptalini istedi.

Davalı avukatı ise Özcan hakkında yürütülen disiplin soruşturma ve kovuşturmasının parti tüzüğü dahil tüm mevzuata uygun yürütüldüğünü belirterek, davanın reddini talep etti.

Beyanların ardından hükmü açıklayan mahkeme, Siyasi Partiler Kanunu'nun 57. maddesi uyarınca kesin olarak davayı reddetti.

KESİN İHRAÇ CEZASI VERİLMİŞTİ

Özcan'a, parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle 13 Haziran 2022'de MYK kararı ve kesin ihraç talebiyle oy birliği ile sevk edildiği Yüksek Disiplin Kurulunca 26 Eylül 2022'de "partiden bir yıl geçici çıkarma" cezası verilmişti. Daha sonra 26 Temmuz 2023'de toplanan CHP Yüksek Disiplin Kurulu Özcan'a partiden "kesin çıkarma" cezası vermişti.

Özcan, CHP YDK kararına itiraz edip, kararın iptali için mahkemeye başvurmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gümüşhane’de doğa tutkunları sonbaharın keyfini çıkarıyorGümüşhane’de doğa tutkunları sonbaharın keyfini çıkarıyor
Sakarya Büyükşehir YADEM’den yaşlılara özel etkinlikSakarya Büyükşehir YADEM’den yaşlılara özel etkinlik
Terör operasyonu kapsamında İzmir'de gözaltına alınan HDP yöneticileri adliyedeTerör operasyonu kapsamında İzmir'de gözaltına alınan HDP yöneticileri adliyede

Ankara Namaz Vakitleri 9 Ekim Pazartesi

İmsak
05:22
Sabah
06:45
Öğle
12:41
İkindi
15:53
Akşam
18:27
Yatsı
19:45

Ankara Nöbetçi Eczaneler 9 Ekim Pazartesi

Elmadağ eczanesi
Elmadag
Kerem eczanesi
Sereflikochisar
Nur eczanesi
Camlidere
Kafkaslar eczanesi
Kecioren
Yeni damla eczanesi
Pursaklar
Kaynak eczanesi
Kecioren
Nallihan eczanesi
Nallihan
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sevgilisinin mesajlarını yakaladı! Konuştuğu kişi kadın değilmiş...

Sevgilisinin mesajlarını yakaladı! Konuştuğu kişi kadın değilmiş...

Yarı fiyatına düştü! Tommy Hilfiger kartlıkta büyük fırsat

Yarı fiyatına düştü! Tommy Hilfiger kartlıkta büyük fırsat

Yolcu gemisi ve iskele arasındaki boşluğa düştü! Annesi çığlık çığlığa yardım istedi

Yolcu gemisi ve iskele arasındaki boşluğa düştü! Annesi çığlık çığlığa yardım istedi

Restoran restoran gezip yedi içti! Kalp krizi taklidi yaparak hiç hesap ödemedi

Restoran restoran gezip yedi içti! Kalp krizi taklidi yaparak hiç hesap ödemedi

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.