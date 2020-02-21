YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu Belediyesi, ihtiyaç sahibi 10 engelli bireye akülü ve tekerlekli sandalye verdi

Bolu Belediyesi, ihtiyaç sahibi 10 engelli bireye akülü ve tekerlekli sandalye verdi

BOLU HABERLERİ  | 21.02.2020 17:47 | Son Güncelleme

Bolu Belediyesi tarafından, ihtiyaç sahibi 10 engelli bireye akülü ve tekerlekli sandalye verildi.Bolu Belediyesi, hayırseverler tarafından yapılan bağışlarla alınan 9 adet akülü araç ve 1 adet tekerlekli sandalyeyi, düzenlenen tören ile ihtiyaç sahibi 10 engelli bireye verdi.

Bolu Belediyesi, ihtiyaç sahibi 10 engelli bireye akülü ve tekerlekli sandalye verdi

Bolu Belediyesi tarafından, ihtiyaç sahibi 10 engelli bireye akülü ve tekerlekli sandalye verildi.
Bolu Belediyesi, hayırseverler tarafından yapılan bağışlarla alınan 9 adet akülü araç ve 1 adet tekerlekli sandalyeyi, düzenlenen tören ile ihtiyaç sahibi 10 engelli bireye verdi. Engelli bireyler kendilerine yapılan yardımlardan dolayı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a teşekkür etti.
“Bolu’da hayır yapmak isteyen insanlar var”
Dağıtım töreninde konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şehirde hayır yapmak isteyenlerin olduğunu söyleyerek, “Engelleri ortadan kaldırmak için engelli vatandaşlarımızın, hayatını kolaylaştırabilmek için çok önemli olan bu tekerlekli sandalyelerimizin dağıtımı için küçük bir tören düzenledik. Biz aslında ihtiyaç sahibi olan çok sayıda kişiye yardım yapıyoruz. Sağ elin verdiğini sol el görmesin anlayışı ile biz diğer yardımları gizli olarak yapıyoruz. Farkındalık oluşturmak, hayırseverlerimizi bu işe sokmak için bu dağıtımı basına açık yapıyoruz. Bolu’da hayır yapmak isteyen insanlar var. Gelin belediyemize bağışta bulunun bizde daha çok engelli bireyin hayatını kolaylaştıracak adımlar atalım diyoruz. Son bir yılda 100’ü geçti dağıttığımız tekerlekli sandalye sayısı. Bundan haberdar olununca bize daha çok bağış yapmak isteyen vatandaşımız oluyor tabi bunun artmasını istiyoruz. Artık şehirde bu araçlara ihtiyaç duyup benim aracım yok diyen kimse kalmasın bunu amaçlıyoruz. Bunu da başaracağız o yolda gidiyoruz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

KONYARAY Banliyö Hattı imza töreni yapıldı

KONYARAY Banliyö Hattı imza töreni yapıldı

Liv Hospital Ankara Hastanesi yönetimi basın mensupları ile bir araya geldi

Liv Hospital Ankara Hastanesi yönetimi basın mensupları ile bir araya geldi

Başkan Murat Çakır: "Köylerimizde çalışmalar aralıksız devam ediyor"

Başkan Murat Çakır: "Köylerimizde çalışmalar aralıksız devam ediyor"

Bir günlük gelirini depremzedelere bağışladı

Bir günlük gelirini depremzedelere bağışladı

Aile ekonomisine katkı için kurs

Aile ekonomisine katkı için kurs

Otizmli Fatma Kader Umre’ye gitti

Otizmli Fatma Kader Umre’ye gitti

Bolu Namaz Vakitleri 21 Şubat Cuma

İmsak
06:09
Sabah
07:34
Öğle
13:12
İkindi
16:11
Akşam
18:41
Yatsı
20:00

Bolu Nöbetçi Eczaneler21 Şubat Cuma

Köroğlu Eczanesi
Merkez
Ünal Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Gerede
Şifa Eczanesi
Goynuk
Ebrar Eczanesi
Mengen
Onur Eczanesi
Mudurnu
Yeniçağa Eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Avladıkları yaban domuzlarını kepçeye asarak sergilediler

Avladıkları yaban domuzlarını kepçeye asarak sergilediler

Bolu’da kaçak avlanan 3 kişiye 5 bin TL ceza kesildi

Bolu’da kaçak avlanan 3 kişiye 5 bin TL ceza kesildi

Kartalkaya'da kar kalınlığı 2 metreyi geçti

Kartalkaya'da kar kalınlığı 2 metreyi geçti

Bolu'a kafede çıkan yangın söndürüldü

Bolu'a kafede çıkan yangın söndürüldü

Uyuşturucunun Yerini Söyleyen 2 Sanığa 'etkin Pişmanlık' Indirimi

Uyuşturucunun Yerini Söyleyen 2 Sanığa 'etkin Pişmanlık' Indirimi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.