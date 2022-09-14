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Bolu Belediyespor, Sultanlar Ligi'nde ikinci sezonuna hazırlanıyor

14.09.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Belediyespor, Sultanlar Ligi'nde ikinci sezonuna hazırlanıyor

Bolu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu hazırlıklarına devam ediyor.

Sultanlar Ligi'nde ilk kez yer aldığı 2021-2022 sezonunda kümede kalma hedefini yakalayan ve özellikle içi sahada aldığı galibiyetlerle dikkati çeken Bolu ekibi, yeni sezonu daha iyi bir yerde bitirmeyi amaçlıyor.

Başantrenör Salih Yergin koordinesinde çalışmalarına devam eden voleybolcular, bazı günleri çift antrenmanla geçiriyor.

Bolu Belediyespor Başantrenörü Salih Yergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezonun zorluk derecesini bildiklerini dile getirerek, "Lige güçlü takımlar geldi. İyi yatırımlar var. Biz de Bolu'nun bize verdiği desteğin sorumluluğunda, elimizden geldiğince antrenmanlarımıza ağırlık verdik. Bu sene biraz daha genç bir organizasyon, daha tempolu bir takım olduk. Çalışmalarımız iyi gidiyor. Bir oyuncumuz ABD Milli Takım kampında. O da önümüzdeki günlerde aramıza katılacak. Ondan sonra tam takım olarak hazırlık maçlarına başlayacağız." şeklinde konuştu.

Geçen sezonki öncelikli hedeflerinden birinin ligde kalmak, sonrasında ise daha yukarılara oynamak olduğuna değinen Yergin, "Bunu başardık. Bu yıl da aynı şekilde davranacağız. Hep üstüne koyarak gidiyoruz. Bu sene de geçen sene bitirdiğimiz yerin daha üstünde bir sıralama hedefliyoruz. Ligin başında ekstra galibiyetler çıkartabilirsek ikinci devre açıkçası çok rahat ve keyifli bir sezona devam ederiz." ifadelerini kullandı.

Bolu Belediyespor taraftarına da çağrıda bulunan Yergin, "Geçen seneden daha fazla seyirci bekliyoruz. Onlar olmasaydı biz o dereceyi yapamazdık. Geçen yıl deplasmanda 1 galibiyetimiz vardı ama içeride çok ciddi manada tüm takımları hırpaladık. Bu da taraftarımızın desteği sayesinde oldu. Bolu, rakipler için çok zorlu bir deplasman." değerlendirmesinde bulundu.

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