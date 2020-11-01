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Bolu Dağı trafiğinde hafta sonu yoğunluğu

BOLU HABERLERİ  | 01.11.2020 19:12 | Son Güncelleme

Bolu Dağı trafiğinde hafta sonu yoğunluğu

DÜZCE (AA) - D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi Ankara yönünde zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli, İstanbul-Ankara yönü viyadükler kesiminde Karayolları ekipleri tarafından devam eden derz bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşım, Kaynaşlı Gişeleri'nden D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimine yönlendiriliyor.

Artan araç trafiğine hafta sonu yoğunluğu da eklenince yolun Ankara istikametinde özellikle Karanlıkdere, Bakacak ve Seymenler mevkinde zaman zaman uzun araç kuyrukları oluşuyor.

Karayolları ve trafik ekipleri yolun ulaşıma kapanmaması için güzergahta çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yolun Ankara-İstanbul istikametinde ise ulaşım normal seyrediyor.

Tünel viyadüklerinde derz yenileme ve bakım çalışmalarının 14 Kasım'da tamamlanmasının ardından otoyolun Bolu Dağı Tüneli Ankara kesimi yeniden ulaşıma açılacak.

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