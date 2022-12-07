Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini azalttı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkili oluyor.

Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

Karayolları ekipleri, sürücüleri sis lambalarıyla dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.

Trafik polisleri de sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda ikaz ediyor.

Öte yandan Bolu kent merkezinde de sis etkili oluyor.

Kent merkezinin D-100 kara yolu ile merkez mahallelerinde sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

