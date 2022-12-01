YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu Dağı’nda sürücüler polisin uygulamasına takıldı

Bolu Dağı’nda sürücüler polisin uygulamasına takıldı

01.12.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde denetim yaptı. Yük ve yolcu taşıyan araçların lastiğini kontrol eden ekipler, sürücülere uyarılarda bulundu.

Bolu Dağı’nda sürücüler polisin uygulamasına takıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar üzerinde kış lastiği uygulaması yaptı. 1 Aralık itibariyle başlayan uygulamada, kış lastiğini takması zorunlu olan yük ve yolcu taşıyan araçları denetleyen ekipler, lastiklerde diş kalınlıklarının yanı sıra lastik işaretlerini de kontrol etti.

Avrupa ile Anadolu’yu birbirine bağlayan en önemli karayolu geçişi olan Bolu Dağı çıkışında yapılan uygulamada, sürücülere kış lastiği broşürü veren ekipler, uyarılarda bulundu.

Kocaeli’den Karabük’e giden tırın sürücüsü Hasan Sevgi, uygulamanın yararlı olduğunu belirterek, "İnşallah Bolu Dağı’nı geçeceğim. Kar lastikleri çok önemli. Yolda parçalanan lastikleri görüyoruz. Bunun için orijinal, kaplama olmayan lastikler daha iyi olur. Bende kış lastiğini taktım, her yıl da takıyoruz. Kışın güvenli seyretmemizi sağlıyor" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mudurnu sisle kaplandıMudurnu sisle kaplandı
Balıkesir’de develer için havut hayrı yapıldıBalıkesir’de develer için havut hayrı yapıldı
Kırklareli'nde ayçiçeği tarlasında kahve içerken yakalanan cinayet sanığına 25 yıl hapisKırklareli'nde ayçiçeği tarlasında kahve içerken yakalanan cinayet sanığına 25 yıl hapis
Anahtar Kelimeler:
bolu dağı

Bolu Namaz Vakitleri 1 Aralık Perşembe

İmsak
06:21
Sabah
07:51
Öğle
12:47
İkindi
15:12
Akşam
17:34
Yatsı
18:59
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Kızını beton bir bloğun içine gömüp komodin olarak kullandı!

Kızını beton bir bloğun içine gömüp komodin olarak kullandı!

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.