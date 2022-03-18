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Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da kar etkili oluyor

18.03.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da kar etkili oluyor

BOLU/DÜZCE/ZONGULDAK/BARTIN (AA) - Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da kar yağışı etkisini gösteriyor.

Bolu kent merkezinde kar yağışı, iki gündür aralıklarla devam ediyor.

Kar ve buzlanma nedeniyle sürücüler zaman zaman rampalarda zor anlar yaşıyor.

Kentte belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Trafik polisleri, sürücüleri olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

- Zonguldak

Kentte aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle Zonguldak Belediyesi ekipleri, cadde ve sokaklarda tuzlama çalışması yapıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Merkez'de 10, Kilimli'de 1, Çaycuma'da 27, Devrek'te 4, Ereğli'de 25, Alaplı'da 18, Kozlu'da 11 ve Gökçebey'de 11 olmak üzere 107 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

- Düzce

Düzce'de kar gece saatlerinden itibaren aralıklarla etkili oluyor.

Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda çalışmalarına devam ediyor.

D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı yolunun Kabalak, Şifalı su, Tepeköy mevkilerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Merkez'de 3, Akçakoca'da 11, Kaynaşlı' da 15, Gölyaka'da 7, Cumayeri'nde 19 ve Gümüşova'da 9 olmak üzere toplam 64 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, köy yollarını ulaşıma açmak için iş makineleriyle çalışma yapıyor.

Öte yandan kentin yüksek kesimlerinde bulunan Kardüz ve Topuk yaylalarında da kar yağışı etkisini sürdürüyor.

- Bartın

Bartın'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezi ve ilçelerde etkili olmaya devam ediyor.

Kar yağışı nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşarken Karayolları ekipleri Bartın-Amasra, Bartın-Karabük ve Zonguldak kara yolunda kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Belediye ekipleri de kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı kent merkezindeki yollarda ve kaldırımlarda temizlik çalışması yapıyor.

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kar yağışı Bolu Zonguldak Bartın Düzce

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