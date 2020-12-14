Bolu Emniyet Müdürü Erdoğan ile Sağlık Müdürü Demirkol, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu dile getiren Demirkol, şunları kaydetti:

"AA'ya bu oylama için teşekkür ediyorum. Birbirinden kıymetli ve emek verilerek çekilmiş bu fotoğraflar arasından ben de 3 dalda seçimimi yaptım. Hem AA'yı hem de bütün fotoğrafları çeken sanatçılarımızı diyorum çünkü o da bir sanat, tebrik ediyorum. İnşallah bu sıkıntıların olmadığı, hüzne boğan fotoğraflar yerine huzur içerisinde, barışın olduğu, sağlığın olduğu ve salgının bittiği gülen çocukların, annelerin, babaların ve ailelerin fotoğraflarının olduğu nice yarışmalar diliyorum."

