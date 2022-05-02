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Bolu ve Karabük'te bayramlaşma programı düzenlendi

02.05.2022 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu ve Karabük'te bayramlaşma programı düzenlendi

BOLU/KARABÜK (AA) - Bolu ve Karabük'te Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Valilik tarafından Solmaz-Ahmet Baysal Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen etkinliğe katılan Bolu Valisi Ahmet Ümit, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlarla bayramlaştı.

Ramazanın önemine işaret eden Ümit, Türk halkının ve Müslümanların yardımseverlik özelliğine vurgu yaptı.

Programa, AK Parti Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü, Garnizon Komutan Vekili Piyade Komando Albay İslam Can, İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Saygılı, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Belediye Başkan Vekili Tahsin Mert Karagöz, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Ümit, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek personelle bayramlaştı.

Ziyaret sırasında karşılaştığı çocukların bayramını kutlayan Ümit, onlara harçlık ve oyuncak verdi.

- Karabük

Karabük'te de Valilik tarafından Polis Evi'nde bayramlaşma programı düzenlendi.

Misafirleri kapıda karşılayan Vali Fuat Gürel, herkesle tek tek bayramlaştı.

Programa, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Aksoy, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen ile diğer ilgililer katıldı.

Gürel ve beraberindekiler, daha sonra Beşbinevler Şehitliği, İl Jandarma Komutanlığı, 112 Acil Çağrı Merkezi, İl Emniyet Müdürlüğü, itfaiye, Güleç Sevgi Evleri, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve huzurevini de ziyaret etti.

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