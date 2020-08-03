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Bolu'da 13 yaşındaki çocuğun kullandığı traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

BOLU HABERLERİ  | 03.08.2020 21:32 | Son Güncelleme

Bolu'da 13 yaşındaki çocuğun kullandığı traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Bolu'da buğday yüklü traktörün şarampole devrilmesi sonucu babaanne hayatını kaybetti, torunu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenicepınar köyünde tarladan köye buğday taşıyan 13 yaşındaki A.K'nin kullandığı 14 EE 304 plakalı traktör, yokuştan inerken virajı alamayarak şarampole devrildi.

Kazada, A.K. ağır yaralandı, yanında yolcu olarak bulunan babaannesi Durkadın K. (62) hayatını kaybetti.

Yaralı çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Durkadın K'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Acı haberi alan Durkadın K'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

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