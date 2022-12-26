Bolu’da 6 milyon 232 bin kaçak sigara ele geçirildi

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TEM Otoyolu’nun İstanbul istikametinde denetim gerçekleştirdi. Kaçakçılığın tespiti ve önlenmesine yönelik yapılan uygulamada kontrol amaçlı bir tır durduruldu. G.B. (39) idaresindeki tırı durduran ekipler, yaptıkları aramada, 371 koli içerisinde içi tütün dolu 6 milyon 232 bin 800 makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü G.B, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

