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Bolu’da 6 milyon 232 bin kaçak sigara ele geçirildi

26.12.2022 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu’da TEM Otoyolu’nun İstanbul istikametinde kontrol amacıyla durdurulan bir tırda 6 milyon 232 bin 800 içi tütün dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Bolu’da 6 milyon 232 bin kaçak sigara ele geçirildi

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TEM Otoyolu’nun İstanbul istikametinde denetim gerçekleştirdi. Kaçakçılığın tespiti ve önlenmesine yönelik yapılan uygulamada kontrol amaçlı bir tır durduruldu. G.B. (39) idaresindeki tırı durduran ekipler, yaptıkları aramada, 371 koli içerisinde içi tütün dolu 6 milyon 232 bin 800 makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü G.B, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

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